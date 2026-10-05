Норвегія планує заборону на ШІ-окуляри в деяких громадських місцях

Уряд Норвегії заявив у понеділок, 5 жовтня, що планує запропонувати тимчасову заборону на використання окулярів зі штучним інтелектом у певних місцях, висловивши стурбованість тим, що людей можуть фотографувати, знімати на відео або записувати на аудіо без їхнього відома. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Пропозиція віддзеркалює ширшу глобальну негативну реакцію на розумні окуляри, оснащені камерами, через проблеми конфіденційності, зазначає видання.

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Заборона може стосуватися місць, де регулярно збирається громадськість, таких як парки, пляжі, музеї, торгові центри та громадські заходи, йдеться у заяві уряду.

"Я стурбований тим, що впроваджуються нові, потужні технології, де люди ризикують бути сфотографованими, знятими на відео або записаними на аудіо, не знаючи про це", – сказав міністр цифровізації та державного управління країни Торгейр Мікаельсен.

Це також може стосуватися шкіл, дитячих майданчиків та молодіжних клубів, а також місць, де важлива конфіденційність, таких як кабінети лікарів, басейни та спортзали з роздягальнями.

Уряд заявив, що не розглядає повну заборону, і що приватне використання та використання там, де інші не ризикують бути знятими на відео без їхньої згоди, усе ще буде дозволено.

Уряд вказав, що вивчить, на які технології поширюватиметься заборона, зокрема, чи поширюватиметься вона на окуляри з камерою та аудіозаписом, окуляри з камерою та функціями штучного інтелекту, а також на інші технології, що носяться на тілі, з камерою, аудіозаписом та/або штучним інтелектом.

Уряд меншості заявив, що представить законопроєкт у парламент якомога швидше, а також створить експертну групу для консультування щодо постійного національного регулювання технологій, що носяться на тілі.

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