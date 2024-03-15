Ночью из-за атаки "шахеда" на Харьковщине произошел пожар, за сутки в результате обстрелов рф один пострадавший

На Харьковщине в ночь на 15 марта в результате атаки вражеского "шахеда" загорелся дом, за сутки из-за обстрелов россиян один человек получил ранения. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Сегодня, в 2:14, в с. Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела БПЛА "Шахед" горела крыша дома, гараж. Без пострадавших - написал Синегубов в соцсетях.

В целом, по его словам, за сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелечья, Синьковка, Ивановка, Берестовое и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Липцы, Борщева, Вильча.

В 21:25 в с. Констановка Чугуевского района прилет по территории. Также в 20:20 в Волчанске в результате обстрела был поврежден дом и хозяйственные постройки.

В 17:16 в с. Липцы Харьковского района в результате обстрела горело заброшенное здание. В 14:41 рф атаковала с. Коротич Харьковского района. Враг нанес удар по одному из учреждений. Повреждены гаражные боксы и два транспортных средства.

Кроме того, в 12:45 состоялся вражеский обстрел с. Слобожанское Харьковского района, в результате которого разрушен частный дом. Получила ранения 50-летняя женщина.

В 11:30 в г. Лозовая в результате удара горели конструктивные элементы разрушенной хозяйственной постройки. Без пострадавших.

Дополнение

Также глава ОВА сообщил, что накануне вечером в Купянске на своем огороде на неизвестном взрывном устройстве (предварительно мина "лепесток") подорвался 43-летний мужчина. Он умер по дороге в больницу.

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