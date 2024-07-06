В Сумской области ночью подвергся вражеской атаке объект энергетики, без света остались более 100 тысяч потребителей. Накануне Украина аварийно принимала электричество из Польши, импорт сегодня снова планируется на рекордных отметках, сообщили в Минэнерго в субботу, пишет УНН.

Детали

Вчера Украина по запросу Польши получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны. Это позволяет частично покрывать дефицит мощностей, возникший вследствие массированных российских атак по энергосистеме.

"Сегодня графики почасовых отключений потребителей применяются с 0:00 до 24:00. Однако, благодаря уменьшению потребления в выходной день и активной работе СЭС, пока с 10 до 15 часов ограничения не будут применяться", - сообщили в Минэнерго.

Обстрелы

Сегодня ночью в Сумской области был атакован энергообъект. В результате обесточивались бытовые и промышленные потребители в Сумской (в частности города Сумы) и Харьковской областях. Потребителей в Харьковской области запитали. В Сумской области на утро остаются обесточенными 100,4 тысячи абонентов в 348 населенных пунктах. Продолжаются восстановительные работы - указали в Минэнерго.

Враг совершил 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины: зафиксировано 22 взрыва

Обесточивания

Вчера вечером кратковременно отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. Она включена в работу.

В Черниговской области кратковременно отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточилась подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители, местная промышленность и сельхозпредприятия. Все потребители запитаны.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 35 957 МВт-ч. Экспорта не предвидится.

Графики отключений отменены до 15 часов - Укрэнерго