Харьков ночью подвергся удару рф дроном: показали последствия
Киев • УНН
Харьков в ночь на 2 июля подвергся удару российских беспилотников, что повлекло за собой пожар нежилого здания и СТО в Новобаварском районе. Повреждены административные здания, остановка общественного транспорта, многоквартирный дом и нежилые помещения.
Харьков ночью подвергся удару российских войск дроном, произошел пожар, есть повреждения, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в среду, показав последствия, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 2 июля ориентировочно в 3:00 российский беспилотник атаковал город Харьков. Попадание зафиксировано по Новобаварскому району.
"В результате удара горело одноэтажное нежилое здание. Спасатели ликвидировали пожар в 7:00. Также повреждено административное здание, остановка общественного транспорта. К счастью, без пострадавших", - сообщили в прокуратуре.
Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, по уточненной информации, в результате обстрела горели боксы СТО в Новобаварском районе. Ориентировочно, огнем была охвачена площадь 300 кв. м. По его словам, в Харькове повреждены также многоквартирный дом, нежилое помещение.
"Предварительно установлено, что для атаки российская армия применила БпЛА "Герань-2", - сообщили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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Как сообщил глава ОВА, за прошедшие сутки вражеские удары претерпели город Харьков и 6 населенных пунктов Харьковской области.
"В результате обстрелов пострадали 4 человека", - написал Синегубов в Telegram.
По его словам, в селе Ольховатка пострадала 51-летняя женщина; в селе Боровское Шевченковской общины пострадали 22-летний и 90-летний мужчины, 50-летняя женщина.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 6 КАБ; 13 БпЛА типа "Герань-2"; 2 БпЛА типа "Молния"; 1 fpv-дрон. Враг атаковал БпЛА Новобаварский район Харькова.
В Купянском районе, по данным главы ОВА, повреждены 4 частных дома, складское помещение (село Малый Бурлук), здание отделения экстренной медицинской помощи (город Купянск), автомобиль (село Ольховатка), сельскохозяйственное предприятие, многоквартирные дома (село Боровское), сельхозпредприятие (село Волохская Балаклея), кафе (поселок Великий Бурлук).