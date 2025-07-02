Харків уночі зазнав удару рф дроном: показали наслідки
Київ • УНН
Харків у ніч на 2 липня зазнав удару російських безпілотників, що спричинило пожежу нежитлової будівлі та СТО в Новобаварському районі. Пошкоджено адміністративні будівлі, зупинку громадського транспорту, багатоквартирний будинок та нежитлові приміщення.
Харків вночі зазнав удару російських військ дроном, сталася пожежа, є пошкодження, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у середу, показавши наслідки, пише УНН.
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За даними слідства, 2 липня орієнтовно о 3:00 російський безпілотник атакував місто Харків. Влучання зафіксовано по Новобаварському району.
"Внаслідок удару горіла одноповерхова нежитлова будівля. Рятувальники ліквідували пожежу о 7:00. Також пошкоджено адміністративну будівлю, зупинку громадського транспорту. На щастя, без постраждалих", - повідомили у прокуратурі.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за уточненою інформацією, внаслідок обстрілу горіли бокси СТО у Новобаварському районі. Орієнтовно, вогнем була охоплена площа 300 кв. м. З його слів, у Харкові пошкоджено також багатоквартирний будинок, нежитлове приміщення.
"Попередньо встановлено, що для атаки російська армія застосувала БпЛА "Герань-2", - повідомили у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Харківщину атакували російські БпЛА: є загиблий, поранений, виникли пожежі02.07.25, 04:42 • 2181 перегляд
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Як повідомив голова ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 6 населених пунктів Харківської області.
"Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей", - написав Синєгубов у Telegram.
З його слів, у селі Вільхуватка постраждала 51-річна жінка; у селі Борівське Шевченківської громади постраждали 22-річний і 90-річний чоловіки, 50-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 6 КАБ; 13 БпЛА типу "Герань-2"; 2 БпЛА типу "Молнія"; 1 fpv-дрон. Ворог атакував БпЛА Новобаварський район Харкова.
У Куп'янському районі, за даними голови ОВА, пошкоджено 4 приватні будинки, складське приміщення (село Малий Бурлук), будівлю відділення екстреної медичної допомоги (місто Куп'янськ), автомобіль (село Вільхуватка), сільськогосподарське підприємство, багатоквартирні будинки (село Борівське), сільгосппідприємство (село Волоська Балаклія), кафе (селище Великий Бурлук).