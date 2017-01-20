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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия подаст заявку на проведение Евро 2024

Германия подаст заявку на проведение Евро 2024

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. Немецкий футбольный союз (DFB) на своем заседании во Франкфурте принял решение официально подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2024 году, передает УНН со ссылкой на DFB.

По сообщению пресс-службы, DFB официально должен подать заявку до 3 марта 2017 года, турнир пройдет на 10 стадионах страны.

"Евро-2024 может стать важным флагманским проектом для всего немецкого футбола. У нас есть 10 стадионов, которые отвечают всем требованиям, и современная инфрастурктура для качественного проведения турнира на самом высоком уровне", - отметил президент DFB Рейнхард Гриндель.

Добавим, что Германия принимала чемпионат Европы в 1988 году.

Как сообщал УНН, УЕФА представила визуальную концепцию Евро-2020.

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