Германия подаст заявку на проведение Евро 2024

По сообщению пресс-службы, DFB официально должен подать заявку до 3 марта 2017 года, турнир пройдет на 10 стадионах страны.

"Евро-2024 может стать важным флагманским проектом для всего немецкого футбола. У нас есть 10 стадионов, которые отвечают всем требованиям, и современная инфрастурктура для качественного проведения турнира на самом высоком уровне", - отметил президент DFB Рейнхард Гриндель.

Добавим, что Германия принимала чемпионат Европы в 1988 году.

Как сообщал УНН, УЕФА представила визуальную концепцию Евро-2020.