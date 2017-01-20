Німеччина подасть заявку на проведення Євро 2024
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Німецький футбольний союз (DFB) на своєму засіданні у Франкфурті прийняв рішення офіційно подати заявку на проведення чемпіонату Європи з футболу у 2024 році, передає УНН з посиланням на DFB.
Як за повідомленням прес-служби, DFB офіційно має подати заявку до 3 березня 2017 року, турнір пройде на 10 стадіонах країни.
"Євро-2024 може стати важливим флагманським проектом для всього німецького футболу. У нас є 10 стадіонів, які відповідають усім вимогам, і сучасна інфрастурктура для якісного проведення турніру на найвищому рівні", – зазначив президент DFB Рейнхард Гріндель.
Додамо, що Німеччина приймала чемпіонат Європи у 1988 році.
Як повідомляв УНН, УЄФА представила візуальну концепцію Євро-2020.