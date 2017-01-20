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Німеччина подасть заявку на проведення Євро 2024

Німеччина подасть заявку на проведення Євро 2024

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Німецький футбольний союз (DFB) на своєму засіданні у Франкфурті прийняв рішення офіційно подати заявку на проведення чемпіонату Європи з футболу у 2024 році, передає УНН з посиланням на DFB.

Як за повідомленням прес-служби, DFB офіційно має подати заявку до 3 березня 2017 року, турнір пройде на 10 стадіонах країни.

"Євро-2024 може стати важливим флагманським проектом для всього німецького футболу. У нас є 10 стадіонів, які відповідають усім вимогам, і сучасна інфрастурктура для якісного проведення турніру на найвищому рівні", – зазначив президент DFB Рейнхард Гріндель.

Додамо, що Німеччина приймала чемпіонат Європи у 1988 році.

Як повідомляв УНН, УЄФА представила ​​візуальну концепцію Євро-2020.

Українські Національні Новини

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