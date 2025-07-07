Нидерланды разворачивают истребители F-35: озвучена цель

Голландские истребители F-35 будут охранять воздушное пространство НАТО над Восточной Европой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Нидерландов.

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Военная техника, переданная Украине странами НАТО, должна безопасно добраться до места назначения. С этой целью голландские пилоты будут охранять воздушное пространство НАТО над Восточной Европой с 1 сентября по 1 декабря, заявили в ведомстве.

Там добавили, что пилоты ВВС Нидерландов будут действовать вместе с отрядом F-35 ВВС Норвегии. Истребители находятся в состоянии готовности 24 часа в сутки для быстрого реагирования на возможных нарушителей воздушного пространства НАТО.

Также отмечается, что Нидерланды разворачивают F-35 по просьбе Верховного штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

Напомним

В Великобритании фактически остановилось производство истребителей Eurofighter Typhoon, причина - отсутствие новых заказов. Если новые заказы не будут получены в ближайшее время, может произойти потеря важных промышленных навыков, необходимых для строительства истребителей следующего поколения в рамках участия Великобритании в Глобальной программе боевой авиации.