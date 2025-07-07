Нідерланди розгортають винищувачі F-35: озвучена ціль

Голландські винищувачі F-35 охоронятимуть повітряний простір НАТО над Східною Європою. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони Нідерландів.

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Військова техніка, передана Україні країнами НАТО, має безпечно дістатися до місця призначення. З цією метою голландські пілоти охоронятимуть повітряний простір НАТО над Східною Європою з 1 вересня до 1 грудня, заявили у відомстві.

Там додали, що пілоти ВПС Нідерландів діятимуть разом з загоном F-35 ВПС Норвегії. Винищувачі перебувають у стані готовності 24 години на добу для швидкого реагування на можливих порушників повітряного простору НАТО.

Також зазначається, що Нідерланди розгортають F-35 на прохання Верховного штабу об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

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У Великій Британії фактично зупинилось виробництво винищувачів Eurofighter Typhoon, причина - відсутність нових замовлень. Якщо нові замовлення не будуть отримані найближчим часом, може статися втрата важливих промислових навичок, необхідних для будівництва винищувачів наступного покоління в рамках участі Великої Британії в Глобальній програмі бойової авіації.