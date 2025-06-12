Непогода оставила без света часть жителей в трех областях, в Херсоне ограничения из-за атаки рф - Укрэнерго

Потребление электроэнергии сегодня соответствует сезонным показателям. Из-за непогоды полностью или частично обесточены 76 населенных пунктов в трех областях. Из-за вражеской атаки есть ограничения на электричество в Херсоне. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление

"Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 12 июня, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в предыдущий день", - сообщили в компании.

Вчера, 11 июня, суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Последствия обстрелов

"В результате вражеской дроновой атаки в Херсонской области - оператором системы распределения (облэнерго) вынужденно применяются меры ограничения потребления в городе Херсон. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заменить поврежденное оборудование", - говорится в сообщении.

"Пока что в Херсоне сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении, в частности - в часы максимальной нагрузки утром и вечером", - отметили в Укрэнерго.

Как сообщили в Херсонской ГВА, "из-за существенных повреждений в энергетической системе нашей громады, вызванных вражескими обстрелами, с целью избежания перегрузки в Херсоне временно остановлено движение троллейбусов". О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Последствия непогоды

"Из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза и сильные порывы ветра) - на утро полностью или частично были обесточены 76 населенных пунктов в трех областях", - отметили в Укрэнерго.

Бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы.

"Запитать всех обесточенных абонентов планируют до конца суток", - указали в Укрэнерго.

В энергокомпании ДТЭК сообщили, что в Киевской области энергетики уже вернули свет для 50 000 жителей после непогоды.

"Вчера вечером Киевскую область накрыла непогода: гроза и сильные порывы ветра. По состоянию на утро нам удалось возобновить работу: 56 воздушных линий, 1490 трансформаторных подстанций, вернуть свет для более 50 тыс. семей Киевщины. Продолжаем ремонтировать сети и оборудование", - отметили в ДТЭК.

В Херсонской области вводят графики отключения света