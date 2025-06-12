Непогода оставила без света часть жителей в трех областях, в Херсоне ограничения из-за атаки рф - Укрэнерго

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский
11 июня, 16:32 • 34803 просмотра

Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский

Эксклюзив
11 июня, 13:57 • 108481 просмотра

“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям

Эксклюзив
11 июня, 12:47 • 106328 просмотра

Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их

Эксклюзив
11 июня, 12:09 • 109601 просмотра

Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта

Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 114170 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
11 июня, 07:00 • 102305 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 202046 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 70837 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 94122 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 64604 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
5.5м/с
63%
748мм
Популярные новости

Патрульная полиция: Информация о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля – фейк

12 июня, 01:42 • 33502 просмотра

Ночные удары по Харькову: уже 12 раненых, среди них дети

12 июня, 02:02 • 36870 просмотра

Зеленский: Украинцы - не дрова, которые подбрасывают в огонь

03:48 • 36872 просмотра

"Мирные" переговоры: кремль пытается доказать ничтожность Украины как государства – ISW

04:46 • 34096 просмотра

Рубио от имени американского народа поздравил россиян с днем рф

06:15 • 34540 просмотра
публикации

Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

11 июня, 16:11 • 100503 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11 июня, 11:05 • 168258 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

11 июня, 06:29 • 202074 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 381617 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 306856 просмотра
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Дональд Трамп

Александр Вучич

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Харьков

Иран

Молдова

Киев

Реклама
УНН Lite

Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году

11 июня, 15:50 • 56037 просмотра

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 84094 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 90465 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 113993 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 92502 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Нью-Йорк Таймс

Локхид P-3 Орион

Калибр (семейство ракет)

Ми-24

Непогода оставила без света часть жителей в трех областях, в Херсоне ограничения из-за атаки рф - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Из-за непогоды обесточены 76 населенных пунктов в трех областях. В Херсоне действуют ограничения на электричество из-за вражеской атаки, также остановлено движение троллейбусов.

Непогода оставила без света часть жителей в трех областях, в Херсоне ограничения из-за атаки рф - Укрэнерго

Потребление электроэнергии сегодня соответствует сезонным показателям. Из-за непогоды полностью или частично обесточены 76 населенных пунктов в трех областях. Из-за вражеской атаки есть ограничения на электричество в Херсоне. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление

"Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 12 июня, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в предыдущий день", - сообщили в компании.

Вчера, 11 июня, суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Последствия обстрелов

"В результате вражеской дроновой атаки в Херсонской области - оператором системы распределения (облэнерго) вынужденно применяются меры ограничения потребления в городе Херсон. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заменить поврежденное оборудование", - говорится в сообщении.

"Пока что в Херсоне сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении, в частности - в часы максимальной нагрузки утром и вечером", - отметили в Укрэнерго.

Как сообщили в Херсонской ГВА, "из-за существенных повреждений в энергетической системе нашей громады, вызванных вражескими обстрелами, с целью избежания перегрузки в Херсоне временно остановлено движение троллейбусов". О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Последствия непогоды

"Из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза и сильные порывы ветра) - на утро полностью или частично были обесточены 76 населенных пунктов в трех областях", - отметили в Укрэнерго.

Бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы.

"Запитать всех обесточенных абонентов планируют до конца суток", - указали в Укрэнерго.

В энергокомпании ДТЭК сообщили, что в Киевской области энергетики уже вернули свет для 50 000 жителей после непогоды.

"Вчера вечером Киевскую область накрыла непогода: гроза и сильные порывы ветра. По состоянию на утро нам удалось возобновить работу: 56 воздушных линий, 1490 трансформаторных подстанций, вернуть свет для более 50 тыс. семей Киевщины. Продолжаем ремонтировать сети и оборудование", - отметили в ДТЭК.

В Херсонской области вводят графики отключения света11.06.25, 18:22 • 2130 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
Киевская область
ДТЭК
Укрэнерго
Херсон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9