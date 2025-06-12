Негода залишила без світла частину жителів у трьох областях, у Херсоні обмеження через атаку рф - Укренерго
Київ • УНН
Через негоду знеструмлено 76 населених пунктів у трьох областях. У Херсоні діють обмеження на електрику через ворожу атаку, також зупинено рух тролейбусів.
Споживання електроенергії сьогодні відповідає сезонним показникам. Через негоду повністю або частково знеструмлені 76 населених пунктів у трьох областях. Через ворожу атаку є обмеження на електрику у Херсоні. Про це повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Споживання
"Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 12 червня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як попереднього дня", - повідомили в компанії.
Вчора, 11 червня, добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
Наслідки обстрілів
"Внаслідок ворожої дронової атаки у Херсонській області - оператором системи розподілу (обленерго) вимушено застосовуються заходи обмеження споживання у місті Херсон. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше замінити пошкоджене обладнання", - ідеться у повідомленні.
"Поки що у Херсоні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні, зокрема - у години максимального навантаження вранці та увечері", - наголосили в Укренерго.
Як повідомили у Херсонській МВА, "через суттєві пошкодження в енергетичній системі нашої громади, спричинені ворожими обстрілами, з метою уникнення перевантаження у Херсоні тимчасово зупинено рух тролейбусів". Про відновлення руху буде повідомлено додатково.
Наслідки негоди
"Через несприятливі погодні умови (дощ, гроза та сильні пориви вітру) - на ранок повністю або частково були знеструмлені 76 населених пунктів у трьох областях", - зазначили в Укренерго.
Бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи.
"Заживити усіх знеструмлених абонентів планують до кінця доби", - вказали в Укренерго.
В енергокомпанії ДТЕК повідомили, що на Київщині енергетики вже повернули світло для 50 000 жителів після негоди.
"Учора ввечері Київську область накрила негода: гроза та сильні пориви вітру. Станом на ранок нам вдалося відновити роботу: 56 повітряних ліній, 1490 трансформаторних підстанцій, повернути світло для понад 50 тис. родин Київщини. Продовжуємо ремонтувати мережі та обладнання", - зазначили у ДТЕК.
На Херсонщині вводять графіки відключення світла11.06.25, 18:22 • 2132 перегляди