Не хотят думать. Правоохранители не любят расследовать экономические преступления - экс-судья

Правоохранители не хотят открывать уголовные дела об экономических преступлениях, чтобы не заниматься интеллектуальной работой. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский.

"Обычно правоохранительные органы вносят сведения в ЕРДР сразу после подачи заявления только в случаях простых очевидных преступлений: убийство, кража и т.п. В случае подачи заявления об экономических преступлениях обычно они предоставляют заключение об отсутствии оснований для внесения сведений в ЕРДР, чтобы усложнить потерпевшему путь, а себе уменьшить объем интеллектуальной работы", - отметил Денис Невядомский.

Однако, он добавил, что судебная практика уже сформировалась, и суды почти единодушно выносят решения об обязательстве следственных органов внести сведения о преступлении в ЕРДР.

"Хотя и в этом случае ГБР и БЭБ, в отличие от Нацпола, не спешат вносить сведения в ЕРДР, несмотря на судебное решение. Это, бесспорно, нарушение закона и составляет состав преступления. Однако, на практике, эти органы не очень этого боятся. Даже если суд и обязал ГБР внести сведения в ЕРДР, и даже если ГБР выполнит судебное решение, это не очень большая победа, поскольку ГБР может через несколько месяцев просто закрыть это уголовное производство за отсутствием состава преступления", - указывает Невьядомский.

Контекст

Наглядным примером может служить уголовное производство, которое Печерский районный суд Киева обязал открыть представителей ГБР против должностных лиц Государственной налоговой службы по заявлению совладелицы банка "Конкорд" Елены Соседки.

Соседка рассказала, что несмотря на то, что соответствующее решение суд принял еще в апреле этого года, ей до сих пор неизвестно, открыло ли ГБР уголовное дело по ее заявлению против руководства ГНС.

По ее словам, группа должностных лиц совершила преступление путем превышения служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям для акционеров АО "АКБ "Конкорд".

За такие действия налоговикам может грозить до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним,

Государственная налоговая служба проводила проверку деятельности банка "Конкорд" после решения НБУ о его ликвидации. Проверка длилась три месяца и, по словам Елены Соседки, по ее результатам был составлен акт, в котором говорилось о нарушениях на общую сумму 700 тыс. грн. Однако, как утверждает Соседка, по личному указанию главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева налоговики незаконно "дорисовали" 392 млн грн. Фонд гарантирования вкладов физических лиц в лице ликвидатора банка "Конкорд" обжаловал указанный акт в Центральном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. После этого была назначена дополнительная налоговая проверка, которая до сих пор продолжается.