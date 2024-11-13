Нацотбор на "Евровидение-2025": передано около 370 заявок

Общественное Вещание завершило прием заявок на национальный отбор на «Евровидение-2025», получив 369 заявок от украинских и зарубежных исполнителей, передает УНН.

Прием заявок длился с 17 сентября по 10 ноября, и нынешний нацотбор отличился международным интересом. Среди участников - артисты из Украины, Швеции, Германии, Польши, США, Франции, Испании и Великобритании, которые подали всего 374 песни (некоторые исполнители прислали более одной композиции).

Сообщается, что всего к участию подались 232 сольные исполнители и 72 группы. После предварительного отбора сформируют лонглист из до 20 исполнителей, которые примут участие в прослушиваниях. До 20 декабря будет выбрано до 9 финалистов, а еще одного участника или участницу финала определят путем онлайн-голосования.

Окончательный список финалистов объявят до 17 января 2025 года. Финал нацотбора, в котором победителя или победительницу будут определять зрители и жюри, запланирован на февраль 2025 года. Представитель Украины выступит на 69-м «Евровидении», которое пройдет в Базеле, Швейцария.

Также отмечается, что отбор на «Евровидение-2025» в Украине отныне курирует певица и автор песен Тина Кароль, которая стала новым музыкальным продюсером национального отбора. На этом посту она сменила Дмитрия Шурова (Ріапобой), который выполнял эту функцию последние два года.

На «Евровидении-2024», которое состоялось в шведском городе Мальме, соревновались представители 37 стран. Победу одержали Nemo с песней The Code. Представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место с песней «Teresa & Maria» и постановкой от двукратной номинантки «Грэмми» - Таню Муиньо.

Добавим

Ранее некоторые артисты публично заявляли, что подали заявку на Нацотбор, среди них певица СолоХа, певец ENLEO, группа Ziferblat, группа MOLODI, певец TESLENKO. Намекали на возможное участие певицы ROXOLANA, Кажанна.