Нардеп о разрешении бить вглубь рф: не исключаю, что будет изменение позиции в администрации Байдена

Выборы в США прошли, поэтому не исключено, что будет изменение позиции в администрации Байдена о предоставлении разрешения Украине бить вглубь россии по военным объектам. Такое мнение высказал нардеп и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Егор Чернев в эфире телемарафона, передает УНН.

На вопрос, есть ли продвижение в решении вопроса о разрешении на удары вглубь рф, Чернев ответил: "Выборы прошли, я не исключаю того, что будет изменение позиции в администрации Байдена, тем более ему нечего терять, у него осталось два месяца до передачи власти".

Однако он отметил, что вместе с тем нужно понимать, что передача власти происходит не в последний день каденции Байдена, а постепенно и уже заходят представители администрации Трампа, поэтому здесь тоже будут определенные ограничения в принятии решений. Но пока что свобода действий точно есть у администрации Байдена.

"Я думаю, что ближайшие несколько недель должны быть решающими и показательными, как будет действовать администрация Байдена", - сказал Чернев.

Дополнение

Ранее Чернев заявлял, что весьма вероятно, что решение о предоставлении разрешения бить Украине вглубь россии по военным объектам западным вооружением будет уже после выборов в США.

В конце сентября этого года Зеленский заявлял, что Украина находится в диалоге с руководством США относительно получения разрешения бить вглубь россии по военным объектам западным вооружением.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявлял в конце сентября, что Украине не нужно разрешение США, чтобы наносить ответные удары по целям вглубь россии, ведь она может использовать оружие, которое производит самостоятельно.

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