"Нанес около 10 ударов ножом": житель Харьковщины получил пожизненное заключение за убийство женщины

В Харьковской области суд признал виновным 50-летнего мужчину в умышленном убийстве и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом передает УНН со ссылкой на телеграм канал Харьковской прокуратурыи.

Суд апелляционной инстанции назначил 50-летнему мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он признан виновным в умышленном убийстве лицом, которое ранее уже совершило умышленное убийство - говорится в сообщении.

Детали

Доказано, что в апреле 2017 года мужчина вместе с друзьями находился в кафе в г. Чугуев, где употреблял спиртные напитки. В этом кафе находилась и потерпевшая, - злоумышленник начал безосновательно высказывать оскорбления в сторону женщины, затем пошел за ней в местный парк, где впоследствии достал нож и нанес женщине около 10 ударов по всему телу. От полученных травм потерпевшая погибла на месте.

В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью. Добавил, что не хотел убивать потерпевшую, однако якобы во время разговора она его словесно оскорбляла, что его возмутило. Также злоумышленник сказал, что сам не понял, как так произошло и что все было "как в тумане". - передает ведомство.

Приговором Чугуевского городского суда Харьковской области от 5 февраля 2024 года мужчина признан виновным и назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Но прокуроры подали на указанное решение апелляционной жалобу, отметив, что оно подлежит отмене в связи с несоответствием назначенного судом наказания из-за его мягкости.

Приговором коллегии судей судебной палаты по уголовным делам Харьковского апелляционного суда апелляционная жалоба прокурора удовлетворена.

Напомним,

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