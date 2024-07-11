НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

Детективы НАБУ и прокуроры САП хотят допросить еще около полутора тысяч человек по делу против экс-министра агрополитики Николая Сольского, несмотря на то, что разумные сроки следствия уже закончились, пишет УНН.

Ровно пять лет назад, в июле 2019 года, антикоррупционеры из НАБУ и САП начали уголовное производство о якобы завладении землями в Сумской области. Однако, за это время им хватило доказательств только для вручения нескольких подозрений, в том числе и экс-министру агрополитики Николаю Сольскому.

Несмотря на то, что у НАБУ закончились уже разумные сроки на следствие и они вынуждены продолжать их в судебном порядке, детективы и прокуроры запланировали допрос как минимум еще полторы тысячи человек.

В частности, антикоррупционеры планируют допросить четырех подозреваемых, должностных лиц Госгеокадастра и Перекрестовского сельского совета Сумской области, а также почти 1200 владельцев земельных участков.

Адвокаты подозреваемых по делу заявляли, что досудебное расследование продолжается уже пять лет и у детективов было достаточно времени для проведения всех процессуальных действий. Однако, большой объем процессуальных действий проводится только сейчас.

В самом же уголовном производстве речь идет о событиях 2017-2018 годов, то есть задолго до того, как Сольский стал министром. По версии следствия, земельные участки в Сумской области якобы принадлежали Национальной академии аграрных наук, однако были приватизированы участниками АТО. Сольский, который в то время был частным адвокатом, помог им реализовать свое право и получить 2 га земли.

Для того, чтобы обвинения НАБУ подтвердились, им для начала нужно доказать, что эта земля действительно принадлежала НААН - но пока данных и официальных документов нет. Более того, о том, что документов на землю не было, говорят и сами представители аграрной академии. Как оказалось, в декларациях экс-министра за период с 2020 по 2023 год нет ни одного земельного участка на Сумщине.

Более того, стало известно, что детективы пытались "слить" экспертизу, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского.

И хотя за это время антикоррупционеры не смогли предоставить четких доказательств "вины" Николая Сольского, громкие обвинения сделали свое - он покинул пост министра. Кроме того, заявления НАБУ и отставка министра стали причиной срыва переговоров с поляками по разблокированию границ.

Добавим

Иностранные эксперты в отчете по результатам аудита в НАБУ, обнаружили ряд проблем в деятельности антикоррупционного органа. В частности, аудиторы констатировали, что ВАКС рассматривает дела годами, а детективы НАБУ могут расследовать их десятилетиями. Однако, как показывает практика, длительность расследования антикоррупционеров никак не влияет на его качество, ведь "громкие" дела НАБУ против высокопоставленных чиновников уже неоднократно разваливались в судах.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.