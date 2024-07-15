НАБУ должно изменить подходы к расследованию дел, ведь часть из них имеет оправдательные приговоры - аудит

Международные аудиторы указали, что часть дел НАБУ по злоупотреблению властью и присвоению имущества закончились оправдательными приговорами и вызвали критику со стороны общества и бизнес-сообщества. Об этом говорится в отчете международных экспертов, которые провели аудит работы антикоррупционеров за период с 2021 по 2023 годы, пишет УНН.

Аудиторы отметили, что в НАБУ должны проанализировать производства по злоупотреблению властью и присвоению имущества, которые закончились оправдательными приговорами и изменить подходы детективов к расследованию таких дел.

"Несколько таких дел, которыми занималось НАБУ, вызвали критику со стороны гражданского общества и бизнес-сообщества, которые считали такие производства преследованием управленческих решений, принятых должностными лицами, которые, как считалось, занимались реформами", - говорится в отчете.

Кроме того, международные эксперты указали на недостаточное количество комплексных финансовых расследований НАБУ и отметили, что детективам стоит усилить свои усилия и экспертные знания в именно этом направлении.

Аудиторы считают, что НАБУ следует лучше организовать и уделить больше внимания финансовым расследованиям для розыска активов, установления их связи с преступлениями и ареста с целью обеспечения их возвращения государству.

"В производствах НАБУ был арестован значительный размер активов, но, поскольку эти производства не завершены в суде, эти активы не были пока конфискованы. Очень низкая стоимость средств совершения коррупционных преступлений и доходов от них, конфискованных по делам НАБУ, является впечатляющей и требует немедленных действий", - отметили эксперты.

Контекст

Иностранные эксперты в отчете по результатам аудита в НАБУ, обнаружили ряд проблем в деятельности антикоррупционного органа. В частности, аудиторы констатировали, что ВАКС рассматривает дела годами, а детективы НАБУ могут расследовать их десятилетиями. Однако, как показывает практика, продолжительность расследования антикоррупционеров никак не влияет на его качество, ведь "громкие" дела НАБУ против высокопоставленных чиновников уже неоднократно разваливались в судах.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

В целом НАБУ практикует заявления о "громких разоблачениях" топ-чиновников, но такие дела далеко не всегда имеют юридическую основу.

Так, похоже, будет с еще одним делом против экс-министра - Николая Сольского. В апреле его обвинили в завладении землей, которая якобы принадлежала НААН.

Для того, чтобы обвинения НАБУ подтвердились, им для начала нужно доказать, что эта земля действительно принадлежала НААН - но пока данных и официальных документов нет. Более того, о том, что документов на землю не было, говорят и сами представители аграрной академии. Как оказалось, и в декларациях экс-министра за период с 2020 по 2023 год нет ни одного земельного участка на Сумщине.

И хотя за это время антикоррупционеры не смогли предоставить четких доказательств "вины" Николая Сольского, громкие обвинения сделали свое - он покинул пост министра. Кроме того, заявления НАБУ и отставка министра стали причиной срыва переговоров с поляками по разблокированию границ.

В Харьковской правозащитной группе назвали заявления НАБУ против экс-министра агрополитики Николая Сольского нарушением презумпции невиновности. Также правозащитники считают, что настоящей причиной преследования Сольского является желание прекратить его усилия по созданию в Украине рынка земли.