На Запорожье зафиксировали 415 вражеских ударов за сутки

Враг обстрелял 10 городов и поселков Запорожья в течение суток, насчитали всего 415 ударов. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По его данным, военнослужащие рф нанесли 2 авиационных удара по Малой Токмачке, осуществили 13 РСЗО-обстрелов Роботино и Малой Токмачки, 124 БПЛА атаковали Новоданиловку, Гуляйполе, Малиновку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Волшебное.

276 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Роботино, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Вербового, Левадного, Каменского и Пятихаток.

Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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