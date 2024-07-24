Киев • УНН
На Закарпатье задержаны четверо мужчин и 14-летний проводник при попытке нелегального пересечения границы через Тису. Каждый из нарушителей заплатил от $4000 до $6000 за попытку, а подросток должен был получить $1000.
На Закарпатье, при попытке незаконного пересечения границы, задержали четырех нарушителей вместе с несовершеннолетним проводником. Парень за 1 тыс. долларов показывал путь к реке Тиса. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, пишет УНН.
На Закарпатье наряд отдела "Вилок" Мукачевского отряда, в состав которого входят курсанты-стажеры пограничного вуза, задержали при попытке незаконного пересечения границы четырех нарушителей вместе с несовершеннолетним проводником,
Детали
Отмечается, что мужчины планировали переплывать Тису. Сопровождал "пловцов" 14-летний житель села Вилок.
Задержанными оказались жители Киевщины, Закарпатья, Днепропетровщины и Львовщины. За путешествие с возможным смертельным финалом в стремительном течении реки, каждый из ловкачей заплатил от 4 до 6 тысяч долларов США. Подросток должен был получить за свои услуги 1 тысячу долларов.
Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.
Резкого роста попыток незаконно пересечь границу нет - Демченко18 июля 2024, 07:48 • 14811 просмотров