На Закарпатье, при попытке незаконного пересечения границы, задержали четырех нарушителей вместе с несовершеннолетним проводником. Парень за 1 тыс. долларов показывал путь к реке Тиса. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, пишет УНН.

На Закарпатье наряд отдела "Вилок" Мукачевского отряда, в состав которого входят курсанты-стажеры пограничного вуза, задержали при попытке незаконного пересечения границы четырех нарушителей вместе с несовершеннолетним проводником, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что мужчины планировали переплывать Тису. Сопровождал "пловцов" 14-летний житель села Вилок.

Задержанными оказались жители Киевщины, Закарпатья, Днепропетровщины и Львовщины. За путешествие с возможным смертельным финалом в стремительном течении реки, каждый из ловкачей заплатил от 4 до 6 тысяч долларов США. Подросток должен был получить за свои услуги 1 тысячу долларов.

Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.

Резкого роста попыток незаконно пересечь границу нет - Демченко