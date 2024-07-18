Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что попытки незаконного пересечения границы Украины продолжаются ежедневно. Чаще всего нарушители пытаются пересечь границу на зеленом участке возле Молдовы и Румынии.
Попытки незаконного пересечения границ не уменьшаются, хотя и значительного роста не наблюдается.
Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
Попытки незаконного пересечения границ продолжаются. Ежедневно наши пограничные наряды задерживают нарушителей. Большинство таких попыток происходят на зеленом участке границы, также присутствуют попытки и в пунктах пропуска через поддельные документы. Резкого роста попыток незаконно пересечь границу нет, но к сожалению и уменьшения нет
По его словам, чаще всего для побега используют зеленый участок границы возле Молдовы и Румынии.
Напомним,
Демченко считает, что осенью и летом попыток незаконного пересечения может быть больше, потому что людям легче преодолевать приграничье, чтобы добраться до линии границы.