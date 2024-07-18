Попытки незаконного пересечения границ не уменьшаются, хотя и значительного роста не наблюдается.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Попытки незаконного пересечения границ продолжаются. Ежедневно наши пограничные наряды задерживают нарушителей. Большинство таких попыток происходят на зеленом участке границы, также присутствуют попытки и в пунктах пропуска через поддельные документы. Резкого роста попыток незаконно пересечь границу нет, но к сожалению и уменьшения нет - говорит Демченко.

По его словам, чаще всего для побега используют зеленый участок границы возле Молдовы и Румынии.

Напомним,

Демченко считает, что осенью и летом попыток незаконного пересечения может быть больше, потому что людям легче преодолевать приграничье, чтобы добраться до линии границы.