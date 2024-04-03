На Закарпатье демобилизовали первых срочников - ГПСУ

Из Чопского пограничного отряда уволены в запас ВСУ уволили 25 военнослужащих срочной службы. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГПСУ.

Детали

В ведомстве рассказали, что 11 из них по собственной инициативе участвовали в боевых действиях в районе Бахмута Донецкой области. Их героизм, стойкость и несокрушимость отметил президент Украины и руководство Государственной пограничной службы Украины.

В частности, один из пограничников, солдат Максим Мусиенко, прошел через ад российского плена. Также старшему солдату Павлу Вергелюку вручили медаль "За воинскую службу Украине".

Кроме того, старших солдат Дениса Цибуленко, Владислава Лопандю и солдата Артема Листопада награждены медалями "Защитнику Украины". К тому же старший солдат Максим Зеленский отмечен орденом "За мужество" III степени.

Напомним,

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении военнослужащих срочной службы в связи с окончанием срока службы во время военного положения в апреле-мае 2024 года.

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