На Юге оккупанты в десять раз уменьшили применение разведывательных дронов - Силы обороны

На Юге Украины продолжается непрерывная контрбатарейная борьба. Кроме того, военные отбили 9 российских штурмов, в ходе которых оккупанты хотели намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. Об этом сообщают Силы обороны Юга, передает УНН.

Детали

В частности, на Ореховском направлении оккупанты совершили 4 штурма, из которых россияне провели 2 в районе Старомайорского, и по 1 в районе Роботино и Малой Токмачки. Действия врага на этих направлениях - безрезультатные.

Также на левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, враг совершил 5 штурмов в направлении плацдарма возле Крынок. Понеся потери, оккупанты отошли на свои исходные позиции.

Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций - заявили в Силах обороны Юга.

Тем временем оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов. Вместе с тем войска рф прекращают аэроразведку.

Однако, согласно данным украинских военных, в операционной зоне, в результате погодных условий, за прошедшие сутки существенно снизилось применение вражеских разведывательных дронов. Зафиксировано пролет только 18 единиц, что в 10 раз меньше привычных уже среднесуточных показателей - говорится в сообщении Сил обороны.

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Также в Силах обороны Юга рассказали, что ВСУ продолжают наносить удары по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

В течение суток получили подтверждение, что у врага стало меньше на 104 оккупанта и 9 единиц вооружения и военной техники - заявили в Силах обороны Юга.

В частности, среди уничтоженной за вчера техники:

- 1 пушка;

- 7 единиц автомобильной техники;

- 1 антенна управления БпЛА.

- Уничтожен 1 наблюдательный пункт.

Напомним,

Согласно утренней сводке Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Больше всего так россияне провели на Бахмутском и Новопавловском направлениях.