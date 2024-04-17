На Юге оккупанты в десять раз уменьшили применение разведывательных дронов - Силы обороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  37607 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  131363 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  131764 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  132864 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  112323 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  125486 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137514 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137221 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123816 просмотра

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103425 просмотра

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"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  449407 просмотра

На Юге оккупанты в десять раз уменьшили применение разведывательных дронов - Силы обороны

На юге Украины военные отбили девять российских штурмов и продолжили контрбатарейную борьбу. Силы обороны ликвидировали 104 человек оккупанта и 9 единиц военной техники рф.

Общество •   •  7892 просмотра
На Юге оккупанты в десять раз уменьшили применение разведывательных дронов - Силы обороны

В казани в российском татарстане включали сирены и провели эвакуацию на авиазаводе, мо рф заявляла о дроне над регионом

В казани в татарстане, россия, на авиазаводе сработали сирены, что привело к эвакуации, тогда как министерство обороны россии заявило, что "уничтожило" беспилотник над регионом.

Война •   •  8955 просмотра
В казани в российском татарстане включали сирены и провели эвакуацию на авиазаводе, мо рф заявляла о дроне над регионом

ПАСЕ проголосовала за рекомендацию по членству Косово, несмотря на сопротивление Сербии

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за рекомендацию относительно членства Косово, несмотря на оппозицию Сербии.

Новости Мира •   •  10097 просмотра
ПАСЕ проголосовала за рекомендацию по членству Косово, несмотря на сопротивление Сербии

Мемориальный комплекс воинских захоронений во Львове: каким он будет

Архитектурный конкурс во Львове на создание мемориального комплекса воинских захоронений Героев Украины выиграли архитекторы Виктор Голубев и Дмитрий Райфшнайдер. Концептуальный проект включает зону захоронений, мемориальный парк, музей, памятник неизвестному солдату, часовню и колумбарий.

Общество •   •  9027 просмотра
Мемориальный комплекс воинских захоронений во Львове: каким он будет

Действия МАГАТЭ очень сдержанны по освобождению ЗАЭС от россии - Энергоатом

Руководитель "Энергоатома" раскритиковал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за его сдержанные действия по освобождению Запорожской атомной электростанции из-под российского контроля и передачи ее Украине.

Война •   •  11169 просмотра
Действия МАГАТЭ очень сдержанны по освобождению ЗАЭС от россии - Энергоатом

Военный аэродром в Джанкое атаковали баллистическими ракетами - росСМИ

Военный аэродром в оккупированном Джанкое, где дислоцировался российский вертолетный полк, был обстрелян баллистическими ракетами.

Война •   •  10625 просмотра
Военный аэродром в Джанкое атаковали баллистическими ракетами - росСМИ

Грузинский парламент принял в первом чтении проект закона "об иноагентах" - СМИ

Парламент Грузии принял в первом чтении противоречивый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на массовые протесты в Тбилиси против него.

Новости Мира •   •  8997 просмотра
Грузинский парламент принял в первом чтении проект закона "об иноагентах" - СМИ

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Законопроект о "клубе белого бизнеса", инициированный Даниилом Гетманцевым, содержит дискриминационные положения и коррупционные риски, считают аналитики Союза украинских предпринимателей.

Экономика •   •  37607 просмотра
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Помощь Украине и Израилю: демократы заявили, что рассмотрят предложения Джонсона

Республиканцы в Палате представителей планируют рассматривать помощь Украине, Израилю, Тайваню отдельно, а не одним законопроектом, что потенциально может затянуть процесс оказания помощи этим странам.

Война •   •  11507 просмотра
Помощь Украине и Израилю: демократы заявили, что рассмотрят предложения Джонсона

Ракетный удар рф по Чернигову: в Нацполиции заявили о 6 пропавших без вести

Российский ракетный удар по Чернигову, Украина, унес жизни 14 человек, ранил 61, в том числе 3 детей. На месте инцидента до сих пор продолжается поисково-спасательная операция - специалисты проверяют информацию о 6 пропавших без вести лицах.

Общество •   •  12578 просмотра
Ракетный удар рф по Чернигову: в Нацполиции заявили о 6 пропавших без вести