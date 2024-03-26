На юге враг совершил 4 штурма на Ореховском направлении, понес очередные потери - Силы обороны Юга

На юге российские войска не оставляют намерений выбить украинские подразделения с занятых позиций, осуществили 4 штурма на Ореховском направлении, при этом на Ореховском и Херсонском направлениях за сутки стало меньше на 125 оккупантов, сообщили в Силах обороны юга Украины во вторник, пишет УНН.

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В операционной зоне Сил обороны Юга, как указано, продолжается ежедневная контрбатарейная борьба.

"Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. Осуществил 4 штурма на Ореховском направлении, из которых 2 в районе Малой Токмачки и 2 в районе Старомайорского. Силы обороны продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций", - сообщили в Силах обороны юга Украины в Telegram.

Оккупанты, как отмечается, не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, возобновили практику авиационных ударов, применяют большое количество ударных дронов различных типов.

Силы обороны юга, по сообщению, "в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам".

Как указали в Силах обороны Юга, в течение суток получили подтверждение, что у врага на Ореховском и Херсонском направлениях стало меньше на:

- 125 оккупантов;

- 37 единиц вооружения и военной техники, из них:

- 12 артиллерийских систем;

- 19 единиц авто-бронетехники;

- 6 единиц специальной техники.

"Корабли вражеского недофлота в Черном и Азовском морях отсутствуют. Ракетоносители заведены в пункты базирования", - отметили в Силах обороны Юга.

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