Генштаб: россияне активно наступают на Лиманском и Новопавловском направлениях

Россияне активно наступают на Лиманском и Новопавловском направлениях. Там совокупно за сутки наши защитники отбили 28 атак. В общем, в течение понедельника украинские защитники выдержали 45 боевых столкновений. Сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В течение суток зафиксировано 45 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Детали

На Лиманском направлении наши воины отбили 13 атак врага. Россияне наступали при поддержке авиации возле Белогоровки Луганской области, а также Тернов, Ямполовки, Раздоловки и севернее Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники дважды отбили штурм оккупантов вблизи Клищеевки, что на Донетчине.

На Авдеевском направлении наши защитники дали отпор врагу 3 раза. Здесь захватчики атаковали украинские позиции вблизи Бердичева и Первомайского Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков у Новомихайловки. Армейцы рф 15 раз пытались прорвать оборону наших войск, наступая под прикрытием авиации. Впрочем, наши защитники надежно держат оборону.

На Ореховском направлении враг также атаковал при поддержке авиации. Совокупно наши защитники отбили 3 штурма россиян в районах Старомайорского Донецкой области; а также юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Силы обороны сбили более 2 тысяч крылатых и баллистических ракет с начала полномасштабной войны рф - Минобороны

Дополнительно

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по позициям россиян. А зенитчики из подразделений ракетных войск и артиллерии поразили немало российской техники, а именно: одну ПВО, одну артиллерийскую систему, станцию РЭБ, станцию управления БпЛА противника, а также попали по позиции россиян с личным составом противника.