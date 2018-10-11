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На военной авиабазе в Бельгии произошел взрыв: сгорел самолет

На военной авиабазе в Бельгии произошел взрыв: сгорел самолет

Киев  •  УНН

 • 10597 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. На военной авиабазе Флоренс в Бельгии произошел взрыв, ранения получили два человека. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны страны, передает УНН.

"11 октября 2018 года в 14:10 один F16 загорелся во время ремонтных работ. Самолет сгорел", - говорится в сообщении Минобороны

Сообщается, что второй самолет получил "сопутствующие убытки"

"Два техника получили травмы, им оказана медицинская помощь", - сообщило ведомство.

Сообщается, что министерство обороны Бельгии начало расследование в связи с нарушением техники безопасности.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.

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