На Таврическом направлении о формировании "ударных кулаков" врага речь не идет - спикер

Сейчас нет оснований говорить, что на каком-то из направлений на Таврическом направлении российские войска готовят "ударный кулак" для прорыва - количество вражеских войск более-менее сталое, сообщил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона во вторник, пишет УНН.

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"Мы видим все попытки россиян провести определенную ротацию, провести усиление тех подразделений, которые у них истощаются, истребляются. (...) Но нет оснований говорить, что на каком-то из направлений ОСГВ "Таврия" противник формирует "ударный кулак" для большого прорыва вглубь нашей обороны. В основном речь идет о замещении их существующих сил, которые... нуждаются в восстановлении, усилении, замене. То есть, общая численность контингента их на каждом из отрезков - она остается плюс-минус постоянной. И о формировании "ударных кулаков" речь не идет. Если бы такое было - мы бы это видели, мы бы об этом предупреждали, мы бы в любом случае были бы готовы", - сказал Лиховой.

Он добавил, что на Авдеевском направлении - около 48 тысяч военных рф, на Запорожском - тоже около 50 тысяч, на остальном отрезке - "тоже такого порядка, может, немного большего, там плюс-минус".

При этом, по его словам, за прошедшие сутки на Таврическом направлении "общие потери россиян в живой силе составили 420 человек убитыми и ранеными", среди уничтоженной вражеской техники - ЗРК "БУК-М2".

По его словам, украинские военные также уничтожили 6 боевых бронемашин, 6 артиллерийских систем, 24 автомобиля, 328 БПЛА различных типов, а также 6 складов боеприпасов, 1 склад ГСМ и 2 блиндажа врага. Кроме того, среди уничтоженной номенклатуры есть ЗРК "Стрела-10" и автомобиль "багги".

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