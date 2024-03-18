На рассмотрении министров ЕС создание Фонда помощи Украине на 5 млрд евро и использование доходов от замороженных российских активов - Боррель
Киев • УНН
ЕС рассматривает возможность утверждения фонда помощи Украине в размере 5 миллиардов евро и использования сверхприбылей от замороженных российских активов для финансирования обороны Украины, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
На рассмотрении Совета ЕС по иностранным делам сегодня - Фонд помощи Украине на 5 миллиардов евро, а также использование сверхприбылей от российских замороженных активов, сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник перед заседание глав МИД стран блока, отметив, что ожидает утверждения первого и политического соглашения по второму вопросу, пишет УНН.
Детали
По словам Борреля, к заседанию присоединятся "два важных гостя - через видеоконференцсвязь: госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины (Дмитрий Кулеба)".
Надеюсь, что сегодня мы наконец примем важные решения. Во-первых, Фонд помощи Украине с пополнением Европейского фонда мира в 5 миллиардов евро, что обсуждается уже несколько недель. Я надеюсь, что сегодня министры обязательно это утвердят, чтобы увеличить нашу военную поддержку Украины, которая очень необходима
"Что касается поддержки Украины, как я сказал на последнем заседании Совета по иностранным делам, я надеюсь - однозначно - (на) получение политического соглашения от министров относительно сверхприбылей, полученных от российских активов, которые были заморожены. Я надеюсь, что наконец будет принято политическое решение, чтобы использовать эти сверхприбыли, не капитал, а доходы, чтобы увеличить наши возможности финансировать оборону Украины. Я надеюсь, что сегодня будет достигнута политическая договоренность, чтобы наконец принять меры по этому поводу", - указал глава дипломатии ЕС.
"Итак, с одной стороны Фонд помощи Украине, а с другой стороны (доходы от) замороженных активов", - подытожил он.
Также, по его словам, "мы приняли пакет санкций за убийство Алексея Навального, а также, я надеюсь, против ХАМАС и поселенцев-экстремистов".
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