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На Подоле в Киеве горят склады: киевлянам советуют закрыть окна и отказаться от прогулок

На Подоле в Киеве горят склады: киевлянам советуют закрыть окна и отказаться от прогулок

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 09:18  •  2400 просмотра

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В киевском районе Подол загорелись склады, что вызвало задымление и потенциальные проблемы с качеством воздуха, поэтому жителям рекомендовали закрыть окна и ограничить время пребывания на улице.

В Подольском районе столицы горят складские помещения. Киевлянам советуют временно закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН

Детали 

В Подольском районе горят складские помещения. На месте работают все аварийно-спасательные службы. В связи с пожаром может наблюдаться локальное ухудшение качества воздуха

- резюмировали в КГГА.

Если вы находитесь в местах задымления, до улучшения ситуации с состоянием воздуха жителям столицы советуют:

- закрыть окна;

- ограничить пребывание на улице;

- пить много воды;

- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Напомним

На днях в Подольском районе Киева произошел пожар на территории котельной. Спасатели ликвидировали возгорание и спасли мужчину у которого, диагностировали ожоги лица и верхней конечности.

Администрация Киева предупреждает о повышении уровня воды, но подтоплений в столице не ожидается22 февраля 2024, 16:08 • 28204 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

КиевКриминал и ЧП
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На Подолі в Києві горять склади: киянам радять зачинити вікна та відмовитись від прогулянок
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