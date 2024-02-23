На Подоле в Киеве горят склады: киевлянам советуют закрыть окна и отказаться от прогулок

В Подольском районе столицы горят складские помещения. Киевлянам советуют временно закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.

Детали

В Подольском районе горят складские помещения. На месте работают все аварийно-спасательные службы. В связи с пожаром может наблюдаться локальное ухудшение качества воздуха - резюмировали в КГГА.

Если вы находитесь в местах задымления, до улучшения ситуации с состоянием воздуха жителям столицы советуют:

- закрыть окна;

- ограничить пребывание на улице;

- пить много воды;

- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Напомним

На днях в Подольском районе Киева произошел пожар на территории котельной. Спасатели ликвидировали возгорание и спасли мужчину у которого, диагностировали ожоги лица и верхней конечности.

Администрация Киева предупреждает о повышении уровня воды, но подтоплений в столице не ожидается