На Подолі в Києві горять склади: киянам радять зачинити вікна та відмовитись від прогулянок
Київ • УНН
У київському районі Поділ загорілися склади, що спричинило задимлення та потенційні проблеми з якістю повітря, тому мешканцям рекомендували зачинити вікна та обмежити час перебування на вулиці.
У Подільському районі столиці горять складські приміщення. Киянам радять тимчасово закрити вікна та обмежити перебування на вулиці. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, пише УНН.
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У Подільському районі горять складські приміщення. На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби. У зв’язку з пожежею може спостерігатися локальне погіршення якості повітря
Якщо ви перебуваєте в місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Нагадаємо
Днями у Подільському районі Києва сталась пожежа на території котельні. Рятувальники ліквідували займання та врятували чоловіка у якого, діагностували опіки обличчя та верхньої кінцівки.
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