На Николаевщине спасатели ликвидировали пожар площадью 1500 кв. м. вызванный атакой БПЛА: пострадавших нет

Подразделения ГСЧС успешно ликвидировали масштабный пожар на площадью 1500 кв. м в складских помещениях промышленного предприятия в Куцурубской общине Николаевского района.

Пишет УНН с ссылкой на ГСЧС.

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Сегодня, ночью 2 июня, в Куцурубской общине Николаевского района произошло возгорание складских помещений промышленного предприятия из-за падения обломков сбитых вражеских БПЛА. Пожар площадью 1500 кв. м был успешно ликвидирован подразделением ГСЧС в 08: 40.

К тушению привлекалось 10 пожарных и 2 единицы техники, дополнительно осуществлялся подвоз воды 4 водовозками частного сельскохозяйственного предприятия.Пострадавших нет - пишет ГСЧС.

Кроме этого, 1 июня, в 15:50 и 18:00, территорию общины атаковали вражеские артиллерийские обстрелы.

Один из них вызвал возгорание травы на территории спортивной площадки школьного комплекса в селе Ивановка, которое также было быстро погашено пожарными. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним

В результате российских обстрелов на Николаевщине были повреждены семь частных домов и хозяйственных построек, выбиты окна и повреждены крыши, хотя сообщений о пострадавших не поступало.