На Николаевщине спасатели ликвидировали пожар площадью 1500 кв. м. вызванный атакой БПЛА: пострадавших нет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  145191 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  140147 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  144435 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  141847 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  141844 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  132736 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  251529 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112921 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

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30 мая 2024, 08:04  •  233001 просмотра

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  92838 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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На Николаевщине спасатели ликвидировали пожар площадью 1500 кв. м. вызванный атакой БПЛА: пострадавших нет

Спасатели потушили пожар площадью 1500 кв. м, вызванный сбитым вражеским беспилотником на промышленном предприятии в поселке Куцуруб Николаевского района, без жертв.

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На Николаевщине спасатели ликвидировали пожар площадью 1500 кв. м. вызванный атакой БПЛА: пострадавших нет

В Харькове в результате удара войск рф погибли по меньшей мере 9 человек, десятки пострадавших-ОВА

В Харькове, в результате российского удара по 5-этажному жилому дому увеличилось количество жертв. Погибли по меньшей мере 9 человек, более 20 получили ранения.

Общество •   •  10351 просмотра
В Харькове в результате удара войск рф погибли по меньшей мере 9 человек, десятки пострадавших-ОВА

В Чехии несколько россиян избили украинских волотенров

В Праге группа россиян под дала физическому насилию членов украинской волонтерской организации Prague Maiden, причинив им телесные повреждения.

Общество •   •  11358 просмотра
В Чехии несколько россиян избили украинских волотенров

The Telegraph: разведка Британии сосредоточится на шпионах из России, Китая и Ирана

Британская разведка MI5 сосредоточит больше ресурсов на контрразведывательных операциях против шпионов из России, Китая и Ирана в связи с российско-украинской войной, ростом числа китайских агентов и деятельностью организованной преступности в Иране.

политика •   •  15386 просмотра
The Telegraph: разведка Британии сосредоточится на шпионах из России, Китая и Ирана

Оккупанты обстреляли Сумщину, зафиксировано 11 взрывов

Россияне обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, Украина, из артиллерии и минометов, в результате чего прогремело 11 взрывов.

Общество •   •  14953 просмотра
Оккупанты обстреляли Сумщину, зафиксировано 11 взрывов

россияне за сутки ранили одного жителя Донецкой области-Филашкин

9 мая российские оккупанты ранили одного жителя Донецкой области, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.

Общество •   •  15789 просмотра
россияне за сутки ранили одного жителя Донецкой области-Филашкин

В Херсоне раздаются взрывы

В Херсоне были слышны взрывы, когда российская армия атаковала с временно оккупированного левого берега, что побудило главу MBA Романа Мрочко призвать людей искать убежища.

Общество •   •  15411 просмотра
В Херсоне раздаются взрывы

Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином

Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы обсудить оборонные потребности Украины, укрепление противовоздушной обороны, коалицию F-16 и двустороннее соглашение о безопасности во время саммита "Диалог Шангри-Ла" в Азии.

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Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином

На Херсонщине из-за российской агрессии один человек получил ранения

В Херсонской области за минувшие сутки в результате российской агрессии и обстрелов был ранен один человек и повреждены многочисленные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Общество •   •  15030 просмотра
На Херсонщине из-за российской агрессии один человек получил ранения

На Николаевщине повреждены семь частных домов из-за российских обстрелов

В результате российских обстрелов на Николаевщине были повреждены семь частных домов и хозяйственных построек, выбиты окна и повреждены крыши, хотя сообщений о пострадавших не поступало.

Общество •   •  15370 просмотра
На Николаевщине повреждены семь частных домов из-за российских обстрелов