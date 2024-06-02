На Миколаївщині рятувальники ліквідували пожежу площею 1500 кв. м. спричинену атакою БПЛА: постраждалих немає
Київ • УНН
Рятувальники загасили пожежу площею 1500 кв.м, спричинену збитим ворожим безпілотником на промисловому підприємстві в селищі Куцуруб Миколаївського району, без жертв.
Підрозділи ДСНС успішно ліквідували масштабну пожежу на площею 1500 кв. м у складських приміщеннях промислового підприємства в Куцурубській громаді Миколаївського району.
Пише УНН з посиланням на ДСНС.
Деталі
Сьогодні, вночі 2 червня, в Куцурубській громаді Миколаївського району відбулося займання складських приміщень промислового підприємства через падіння уламків збитих ворожих БпЛА. Пожежу площею 1500 кв. м було успішно ліквідовано підрозділом ДСНС о 08:40.
До гасіння залучалось 10 вогнеборців та 2 одиниці техніки, додатково здійснювався підвіз води 4 водовозками приватного сільськогосподарського підприємства.Постраждалих немає
Окрім цього, 1 червня, о 15:50 та 18:00, територію громади атакували ворожі артилерійські обстріли.
Один з них спричинив займання трави на території спортивного майданчика шкільного комплексу у селі Іванівка, яке також було швидко погашено вогнеборцями. За попередніми даними, постраждалих немає.
Нагадаємо
В результаті російських обстрілів на Миколаєві були пошкоджені сім приватних будинків і господарських будівель, вибиті вікна і пошкоджені дахи, хоча повідомлень про постраждалих не надходило.