На Миколаївщині рятувальники ліквідували пожежу площею 1500 кв. м. спричинену атакою БПЛА: постраждалих немає

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 20205 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 49888 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 66125 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 110463 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 134811 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138121 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 238723 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171060 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190196 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173021 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 27480 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 31074 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 38196 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 43975 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 24041 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 238723 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 359837 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375546 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291092 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364137 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

09:57 • 37 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59375 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76063 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87523 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170295 перегляди
Актуальне
На Миколаївщині рятувальники ліквідували пожежу площею 1500 кв. м. спричинену атакою БПЛА: постраждалих немає

На Миколаївщині рятувальники ліквідували пожежу площею 1500 кв. м. спричинену атакою БПЛА: постраждалих немає

Київ • УНН

 • 33776 перегляди

Рятувальники загасили пожежу площею 1500 кв.м, спричинену збитим ворожим безпілотником на промисловому підприємстві в селищі Куцуруб Миколаївського району, без жертв.

Підрозділи ДСНС успішно ліквідували масштабну пожежу на площею 1500 кв. м у складських приміщеннях промислового підприємства в Куцурубській громаді Миколаївського району.

Пише УНН з посиланням на ДСНС.

Деталі

Сьогодні, вночі 2 червня, в Куцурубській громаді Миколаївського району відбулося займання складських приміщень промислового підприємства через падіння уламків збитих ворожих БпЛА. Пожежу площею 1500 кв. м було успішно ліквідовано підрозділом ДСНС о 08:40. 

Image

До гасіння залучалось 10 вогнеборців та 2 одиниці техніки, додатково здійснювався підвіз води 4 водовозками приватного сільськогосподарського підприємства.Постраждалих немає

- пише ДСНС.

Окрім цього, 1 червня, о 15:50 та 18:00, територію громади атакували ворожі артилерійські обстріли.

Image

Один з них спричинив займання трави на території спортивного майданчика шкільного комплексу у селі Іванівка, яке також було швидко погашено вогнеборцями. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо

В результаті російських обстрілів на Миколаєві були пошкоджені сім приватних будинків і господарських будівель, вибиті вікна і пошкоджені дахи, хоча повідомлень про постраждалих не надходило.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоВійна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБезпілотний літальний апарат
mykolaivМиколаїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51