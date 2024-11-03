На Кураховском направлении Силы обороны отбили более 50 атак врага - Генштаб о ситуации на фронте
Киев • УНН
За минувшие сутки российские войска совершили 173 боевых столкновения и нанесли 69 авиаударов по украинским позициям. Больше всего атак зафиксировано на Кураховском направлении.
На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения. Активнее всего российские войска пытались продвинуться вперед на Кураховском направлении, где состоялось более 50 боев, говорится в сводке Генштаба, передает УНН.
Детали
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 69 авиаударов, в частности, задействовал одну ракету и сбросил 114 КАБ. Кроме этого, совершил более трех тысяч обстрелов, из них 112 - из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство на огневой позиции и два склада боеприпасов захватчиков.
При поддержке авиации на Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении за сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Загрызово, Петропавловки, Зеленого Гая, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Тернов, Ямполовки, Торского и в Серебрянском лесу. К тому же противник активно применял авиацию, задействовал 30 неуправляемых ракет и сбросил 6 КАБ.
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На Северском направлении в течение дня враг совершил семь наступательных действий в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Предтечино.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил восемь атак неподалеку Торецка и Щербиновки. Большинство атак противник направил на Торецк.
На Покровском направлении наши защитники остановили 23 наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Николаевка, Луч, Крутой Яр, Селидово, Сухая Балка, Миролюбовка, Сухой Яр, Крутой Яр и Новогродовка.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 51 атаку. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимильяновка, Антоновка, Константиновка, Кременная Балка и Екатериновка.
На Времовском направлении противник совершил 12 штурмов наших позиций в районе Трудового и Максимовки.
Активно привлекая авиацию, враг атаковал в районе Новоандреевки, Роботино и Малой Токмачки на Ореховском направлении.
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На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки противника в районах Казачьих Лагерей, Днепрян и острова Казацкий, противник успеха не имел.
На Волынском и Полесском направленияхх признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Продолжается операция в Курской области, добавили в Генштабе.