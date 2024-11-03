На Кураховском направлении Силы обороны отбили более 50 атак врага - Генштаб о ситуации на фронте

На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения. Активнее всего российские войска пытались продвинуться вперед на Кураховском направлении, где состоялось более 50 боев, говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 69 авиаударов, в частности, задействовал одну ракету и сбросил 114 КАБ. Кроме этого, совершил более трех тысяч обстрелов, из них 112 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство на огневой позиции и два склада боеприпасов захватчиков.

При поддержке авиации на Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Загрызово, Петропавловки, Зеленого Гая, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Тернов, Ямполовки, Торского и в Серебрянском лесу. К тому же противник активно применял авиацию, задействовал 30 неуправляемых ракет и сбросил 6 КАБ.

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На Северском направлении в течение дня враг совершил семь наступательных действий в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Предтечино.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил восемь атак неподалеку Торецка и Щербиновки. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 23 наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Николаевка, Луч, Крутой Яр, Селидово, Сухая Балка, Миролюбовка, Сухой Яр, Крутой Яр и Новогродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 51 атаку. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимильяновка, Антоновка, Константиновка, Кременная Балка и Екатериновка.

На Времовском направлении противник совершил 12 штурмов наших позиций в районе Трудового и Максимовки.

Активно привлекая авиацию, враг атаковал в районе Новоандреевки, Роботино и Малой Токмачки на Ореховском направлении.

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На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки противника в районах Казачьих Лагерей, Днепрян и острова Казацкий, противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направленияхх признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области, добавили в Генштабе.