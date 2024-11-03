Потери рф за сутки: 1410 оккупантов уничтожили ВСУ

За сутки враг потерял 1270 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери оккупантов за период с 24.02.22 по 03.11.24:

- Личный состав: 699 090 (+1410).

- Танки: 9182 (+12).

- Бронированные боевые машины: 18523 (+36).

- Артиллерийские системы: 20086 (+10).

- РСЗВ: 1244.

- Средства ППО: 994.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 18187 (+70).

- Крылатые ракеты: 2629 (+1).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 28160 (+46).

- Специальная техника: 3584 (+1).

На фронте произошло 107 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении - Генштаб