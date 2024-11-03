Потери рф за сутки: 1410 оккупантов уничтожили ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1410 российских оккупантов. Также уничтожено 12 танков, 36 БМП и другую военную технику противника.
За сутки враг потерял 1270 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери оккупантов за период с 24.02.22 по 03.11.24:
- Личный состав: 699 090 (+1410).
- Танки: 9182 (+12).
- Бронированные боевые машины: 18523 (+36).
- Артиллерийские системы: 20086 (+10).
- РСЗВ: 1244.
- Средства ППО: 994.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 18187 (+70).
- Крылатые ракеты: 2629 (+1).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 28160 (+46).
- Специальная техника: 3584 (+1).
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