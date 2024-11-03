ПВО Украины уничтожила 66 из 96 российских "шахедов" за ночь

В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 66 из 96 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с вечера 2 ноября. Также была ликвидирована вражеская ракета Х-59/69. Об этом сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 03 ноября (с 17.30 2 ноября) враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства курской области, 96-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа с направлений брянск, курск, приморско-ахтарск - рф.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66-ти вражеских БпЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях