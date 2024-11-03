ПВО Украины уничтожила 66 из 96 российских "шахедов" за ночь

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 110825 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 123093 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 124919 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Противовоздушная оборона Украины сбила 66 ударных дронов и ракету Х-59/69 во время ночной атаки рф. Враг запустил 96 БПЛА с территории рф, боевая работа продолжается.

В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 66 из 96 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с вечера 2 ноября. Также была ликвидирована вражеская ракета Х-59/69. Об этом сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 03 ноября (с 17.30 2 ноября) враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства курской области, 96-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа с направлений брянск, курск, приморско-ахтарск - рф.

  По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66-ти вражеских БпЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях

- рассказали в Воздушных силах. 

Отмечается, что 27 вражеских беспилотников локально потеряно, 1 БпЛА - улетел в Беларусь.

Сейчас, как указали в ВС ВСУ, в воздухе - два ударных БпЛА. Боевая работа продолжается.

Массированная атака дронов на Киевщину: что повредили обломки сбитых БПЛА3 ноября 2024, 07:22 • 2511 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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