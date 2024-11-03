ПВО Украины уничтожила 66 из 96 российских "шахедов" за ночь
Киев • УНН
Противовоздушная оборона Украины сбила 66 ударных дронов и ракету Х-59/69 во время ночной атаки рф. Враг запустил 96 БПЛА с территории рф, боевая работа продолжается.
В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 66 из 96 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с вечера 2 ноября. Также была ликвидирована вражеская ракета Х-59/69. Об этом сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 03 ноября (с 17.30 2 ноября) враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства курской области, 96-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа с направлений брянск, курск, приморско-ахтарск - рф.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66-ти вражеских БпЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях
Отмечается, что 27 вражеских беспилотников локально потеряно, 1 БпЛА - улетел в Беларусь.
Сейчас, как указали в ВС ВСУ, в воздухе - два ударных БпЛА. Боевая работа продолжается.
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