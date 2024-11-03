Массированная атака дронов на Киевщину: что повредили обломки сбитых БПЛА
Киев • УНН
ПВО Киевской области отразила ночную атаку вражеских дронов, которая длилась почти 11 часов. Обломками повреждены дома и автомобили в 5 районах, пострадавших нет.
Киевщина ночью отразила очередную массированную атаку вражеских дронов. В области тревога продолжалась почти 11 часов. Обошлось без пострадавших и попаданий. Из-за падения обломков БПЛА повреждены дома и автомобили в 5 районах области, сообщил в воскресенье начальник ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет
По его словам, в 5 районах фиксируются повреждения в результате падения обломков сбитых целей
По состоянию на 8:30 в 3 районах в 4 жилых многоэтажках выбито остекление окон и балконов
Повреждены 5 частных домов - выбиты окна и двери, повреждены кровли и фасады. В одном из домов произошло возгорание крыши. По данным Кравченко, пожар уже ликвидировали. Также укротили возгорание на хозяйственной постройке.
Как сообщается, обломками сбитых целей повреждены 3 автомобиля. Один из них полностью уничтожен
Кроме того, по данным главы ОГА, в 4 районах в результате падения обломков ликвидированы пожары травяного настила и лесной подстилки.
«Всем пострадавшим будет оказана помощь с ремонтом поврежденных зданий. Уже работаем над этим вместе с местными властями и международными партнерами», - подчеркнул Кравченко.
Ночная атака дронов на Киев: ПВО уничтожила все вражеские БпЛА3 ноября 2024, 06:00 • 11009 просмотров