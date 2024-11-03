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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 110818 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
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Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Массированная атака дронов на Киевщину: что повредили обломки сбитых БПЛА

Массированная атака дронов на Киевщину: что повредили обломки сбитых БПЛА

Киев  •  УНН

07:22 • 2468 просмотра

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ПВО Киевской области отразила ночную атаку вражеских дронов, которая длилась почти 11 часов. Обломками повреждены дома и автомобили в 5 районах, пострадавших нет.

Киевщина ночью отразила очередную массированную атаку вражеских дронов. В области тревога продолжалась почти 11 часов. Обошлось без пострадавших и попаданий. Из-за падения обломков БПЛА повреждены дома и автомобили в 5 районах области, сообщил в воскресенье начальник ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет

- заявил Кравченко.

По его словам, в 5 районах фиксируются повреждения в результате падения обломков сбитых целей

По состоянию на 8:30 в 3 районах в 4 жилых многоэтажках выбито остекление окон и балконов

Повреждены 5 частных домов - выбиты окна и двери, повреждены кровли и фасады. В одном из домов произошло возгорание крыши. По данным Кравченко, пожар уже ликвидировали. Также укротили возгорание на хозяйственной постройке. 

Как сообщается, обломками сбитых целей повреждены 3 автомобиля. Один из них полностью уничтожен

Кроме того, по данным главы ОГА, в 4 районах в результате падения обломков ликвидированы пожары травяного настила и лесной подстилки.

«Всем пострадавшим будет оказана помощь с ремонтом поврежденных зданий. Уже работаем над этим вместе с местными властями и международными партнерами», - подчеркнул Кравченко.

Ночная атака дронов на Киев: ПВО уничтожила все вражеские БпЛА3 ноября 2024, 06:00 • 11009 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиевская область
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