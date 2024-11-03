Ночная атака дронов на Киев: ПВО уничтожила все вражеские БпЛА
Киев • УНН
Силы ПВО уничтожили все вражеские дроны, которые атаковали Киев ночью. Зафиксированы повреждения инфраструктуры в Шевченковском и Голосеевском районах, пострадавших нет.
Сегодня ночью столица Украины снова подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО уничтожили все дроны. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
Агрессор продолжает террор мирного населения Киева. Дроны были запущены в основном с северо-востока, заходили на город с разных направлений и на низких высотах. В течение ночи воздушная тревога объявлялась дважды, суммарно длилась пять с половиной часов. Силам ПВО удалось обезвредить все дроны, которые угрожали столице.
В результате отражения атаки зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах. В Шевченковском районе повреждено дорожное покрытие, освещение и электросети. По меньшей мере пять зданий получили повреждения окон и входных групп из-за взрывной волны. К счастью, пожаров и пострадавших нет.
Обломки сбитых объектов повредили инфраструктуру в центре Киева: без пожара и жертв3 ноября 2024, 04:54 • 7953 просмотра