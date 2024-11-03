Ночная атака дронов на Киев: ПВО уничтожила все вражеские БпЛА

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 108177 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 117945 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 119784 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 140259 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 152680 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 145281 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 142172 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 192586 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131960 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночная атака дронов на Киев: ПВО уничтожила все вражеские БпЛА

Ночная атака дронов на Киев: ПВО уничтожила все вражеские БпЛА

Киев  •  УНН

06:00 • 1781 просмотра

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Силы ПВО уничтожили все вражеские дроны, которые атаковали Киев ночью. Зафиксированы повреждения инфраструктуры в Шевченковском и Голосеевском районах, пострадавших нет.

Сегодня ночью столица Украины снова подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО уничтожили все дроны. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Агрессор продолжает террор мирного населения Киева. Дроны были запущены в основном с северо-востока, заходили на город с разных направлений и на низких высотах. В течение ночи воздушная тревога объявлялась дважды, суммарно длилась пять с половиной часов. Силам ПВО удалось обезвредить все дроны, которые угрожали столице.

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В результате отражения атаки зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах. В Шевченковском районе повреждено дорожное покрытие, освещение и электросети. По меньшей мере пять зданий получили повреждения окон и входных групп из-за взрывной волны. К счастью, пожаров и пострадавших нет.

Обломки сбитых объектов повредили инфраструктуру в центре Киева: без пожара и жертв3 ноября 2024, 04:54 • 7953 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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