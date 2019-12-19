На КПВВ в зоне ООС в очередях застряли 300 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Утром в четверг, 19 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях насчитали 300 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 0/100; "Новотроицкое" - 20/50; "Гнутово" - 20/30", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что за минувшие сутки, по сравнению с предыдущими, интенсивность пассажиро-транспортного потока несколько увеличилось. В общем через КПВВ проследовало 46,7 тысячи человек и 5 тысяч транспортных средств.
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00.
Напомним, на всех трех участках разведения сил и средств на Донбассе ситуация остается стабильной.