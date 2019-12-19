На КПВВ у зоні ООС в чергах застрягли 300 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Зранку в четвер, 19 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах нарахували 300 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/60; "Мар’їнка" – 0/100; "Новотроїцьке" – 20/50; "Гнутове" – 20/30", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі додали, що за минулу добу, у порівнянні з попередньою, інтенсивність пасажиро-транспортного потоку дещо збільшилась. Загалом через КПВВ прослідувало 46,7 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів.
Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування функціонують за графіком зимового періоду, пропускні операції здійснюються з 08.00 до 17.00.
Нагадаємо, на всіх трьох ділянках розведення сил та засобів на Донбасі ситуація залишається стабільною.