На Кировоградщине вдвое увеличились случаи бешенства животных - жителей штрафуют за отказ от вакцинации
Киев • УНН
В прошлом году количество случаев бешенства животных в Кировоградской области Украины возросло до 100. В то же время за несоблюдение владельцами требований по предоставлению животного для вакцинации или отказ от нее 43 человека привлечены к админответственности.
В управлении Госпродпотребслужбы в Кировоградской области констатируют сложную ситуацию по заболеваемости животных бешенством, сообщает УНН.
Всего за прошлый год зафиксировали 100 случаев бешенства животных, что вдвое больше довоенных показателей 2021 года.
Больше всего случаев бешенства зафиксировано среди собак (31), лисиц (23), кошек (22). По одному случаю обнаружили даже среди енотов и барсуков.
В то же время за несоблюдение владельцами требований по предоставлению животного для вакцинации или отказ от нее 43 человека привлечены к админответственности и применены штрафные санкции на общую сумму 8 500 грн.
Напомним, при условии запрета охотиться с 2022 года в Украине резко увеличилось количество хищных животных, как следствие и инфицирование бешенством среди них. С прошлого года начался "санитарный" отстрел животных для корректировки их численности, в частности на Львовщине, где за прошлый год за медицинской помощью обратилось 142 жителя из-за укусов и ослинения дикими или домашними животными, больными бешенством.
К слову, в ЕС хотят разрешить охотиться на волков. Охотничьи и фермерские ассоциации призвали Брюссель изменить охранный статус волков, чтобы получить возможность отстреливать больше животных, утверждая, что фермеры находятся "под огромным давлением" и стремятся защитить свой скот.
На Кировоградщине вдвое увеличились случаи бешенства животных - жителей штрафуют за отказ от вакцинации
В прошлом году количество случаев бешенства животных в Кировоградской области Украины возросло до 100. В то же время за несоблюдение владельцами требований по предоставлению животного для вакцинации или отказ от нее 43 человека привлечены к админответственности.
Оккупанты сбросили авиационные бомбы на село в Харьковской области: из-под завалов достали женщину
Российская армия сбросила авиабомбы на село Ольховатка в Харьковской области, разрушив два дома и повредив еще десять, одну женщину спасли из-под завалов.
С оккупированной Херсонщины удалось вернуть еще пятерых детей - Прокудин
Пятеро детей, в том числе 14-летняя сирота, были возвращены в Украину из оккупированной Россией части Херсонской области. Всего с начала года удалось вернуть 16 детей с Херсонщины
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутата Батрина перевели из больничной палаты в СИЗО - журналист
Народного депутата Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранат в Закарпатской области, в результате которого 26 человек получили ранения и двое погибли, перевели из больницы в СИЗО после того, как его признали вменяемым.
Генштаб: Силы обороны отбили более 70 атак россиян, уничтожили два вражеских самолета и четыре БК
Украинские войска отбили большинство российских атак по всей линии фронта в Бахмуте, Марьинке, Авдеевке и Запорожье в понедельник, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Законопроект для помощи Украине: Байден готов провести встречу со спикером Палаты представителей Конгресса Джонсоном
Президент Байден заявил, что готов встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, чтобы обсудить принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине и другим союзникам США.
Япония упрощает визовые требования для части украинцев: о ком идет речь
В Токио ожидают, что ослабление визовых требований улучшат условия для бизнесменов и родственников эвакуированных из Украины, проживающих в Японии.
Львиная доля госдолга Украины состоит из долгосрочных льготных кредитов от международных партнеров - Минфин
Большая часть государственного долга Украины состоит из долгосрочных льготных кредитов от международных партнеров. По данным Минфина грантовую помощь Украине предоставили 10 государств, а именно: США, Япония, Норвегия, Германия, Испания, Финляндия, Швейцария, Ирландия, Бельгия, Исландия.
"Грузия - не россия": Зурабишвили заявила, что Навального и Саакашвили нельзя сравнивать
Президент Грузии Зурабишвили считает неправильным сравнивать российского оппозиционера Навального, который недавно умер в тюрьме, с заключенным бывшим президентом Грузии Саакашвили, говоря, что их ситуации отличаются, и Грузия - не россия.
Умеров обсудил увеличение поставок снарядов для Украины с министром обороны Чехии
Министр обороны Украины поблагодарил министра обороны Чехии за постоянную военную помощь и подготовку украинских пилотов во время телефонного разговора, где они обсудили увеличение поставок артиллерийских боеприпасов в Украину.