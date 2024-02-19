На Кировоградщине вдвое увеличились случаи бешенства животных - жителей штрафуют за отказ от вакцинации

В управлении Госпродпотребслужбы в Кировоградской области констатируют сложную ситуацию по заболеваемости животных бешенством, сообщает УНН.

Всего за прошлый год зафиксировали 100 случаев бешенства животных, что вдвое больше довоенных показателей 2021 года.

Больше всего случаев бешенства зафиксировано среди собак (31), лисиц (23), кошек (22). По одному случаю обнаружили даже среди енотов и барсуков.

В то же время за несоблюдение владельцами требований по предоставлению животного для вакцинации или отказ от нее 43 человека привлечены к админответственности и применены штрафные санкции на общую сумму 8 500 грн.

Напомним, при условии запрета охотиться с 2022 года в Украине резко увеличилось количество хищных животных, как следствие и инфицирование бешенством среди них. С прошлого года начался "санитарный" отстрел животных для корректировки их численности, в частности на Львовщине, где за прошлый год за медицинской помощью обратилось 142 жителя из-за укусов и ослинения дикими или домашними животными, больными бешенством.

К слову, в ЕС хотят разрешить охотиться на волков. Охотничьи и фермерские ассоциации призвали Брюссель изменить охранный статус волков, чтобы получить возможность отстреливать больше животных, утверждая, что фермеры находятся "под огромным давлением" и стремятся защитить свой скот.