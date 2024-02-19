На Кіровоградщині вдвічі збільшилися випадки сказу тварин - жителів штрафують за відмову від вакцинації
Київ • УНН
Минулого року кількість випадків сказу тварин у Кіровоградській області України зросла до 100. Водночас за недотримання власниками вимог щодо надання тварини для вакцинації або відмову від неї 43 особи притягнуто до адмінвідповідальності.
В управлінні Держпрoдспoживслужби у Кіровоградській області констатують складну ситуацію щoдo захворюваності тварин на сказ, повідомляє УНН.
Всього за минулий рік зафіксували 100 випадків сказу тварин, що вдвічі більше за довоєнні показники 2021 року.
Найбільше випадків сказу зафіксовано серед собак (31), лисиць (23), котів (22). По одному випадку виявили навіть серед єнотів та борсуків.
Водночас за недотримання власниками вимог щодо надання тварини для вакцинації або відмову від неї 43 особи притягнуто до адмінвідповідальності та застосовано штрафні санкції на загальну суму 8 500 грн.
Нагадаємо, за умови заборони полювати з 2022 року в Україні різко збільшилася кількість хижих тварин, як наслідок і інфікування сказом серед них. З минулого року розпочався "санітарний" відстріл тварин для коригування їх чисельності, зокрема на Львівщині, де за минулий рік за медичною допомогою звернулося 142 мешканці через укуси та ослинення дикими або домашніми тваринами, хворими на сказ.
До слова, в ЄС хочуть дозволити полювати на вовків. Мисливські та фермерські асоціації закликали Брюссель змінити охоронний статус вовків, щоб отримати можливість відстрілювати більше тварин, стверджуючи, що фермери перебувають "під величезним тиском" та прагнуть захистити свою худобу.