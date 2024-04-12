В Харьковской области и Кривом Роге ограничение потребления электричества, Украина получала и оказывала экстренную помощь соседним странам - Минэнерго

В Украине действуют ограничения потребления электроэнергии в Харьковской и в Днепропетровской областях. Ночью в результате вражеской атаки произошло возгорание оборудования на высоковольтной подстанции в Днепропетровской области. За прошедшие сутки Украина получала и оказывала экстренную помощь соседним странам, сообщили в пятницу в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация, передача и потребление

"За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области. Сегодня ограничения применяются в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге", - сообщили в Минэнерго.

Днем из-за солнечной погоды и соответственно активной выработки электроэнергии солнечными станциями, как указано, оператор системы передачи ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ.

"Также излишки электроэнергии поставлялись в Польшу. В то же время вечером в пиковые часы привлекалась электроэнергия из соседних стран", - указали в Минэнерго.

На сегодня, как указано, предполагается импорт и экспорт электроэнергии.

Энергосистема Украины, отметили в Минэнерго, работает стабильно и сбалансировано.

Последствия обстрелов

"Ночью в результате вражеской атаки произошло возгорание оборудования на высоковольтной подстанции в Днепропетровской области. Обесточились промышленные потребители. На утро потребителей частично запитано", - сообщили в министерстве.

В результате обстрела, по сообщению, отключилось оборудование на газораспределительной сети в Николаеве. Без поставок газа осталось более 30 абонентов.

Из-за боевых действий повреждены надземные газопроводы в Харьковском районе. Прекращено газоснабжение 136 абонентам.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе незначительно снизился и составляет 15,48 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.