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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте зафиксировано 135 боевых столкновений - Генштаб

На фронте зафиксировано 135 боевых столкновений - Генштаб

Киев  •  УНН

20 июля 2024, 05:30  •  24916 просмотра

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На фронте зафиксировано 135 боевых столкновений. Противник нанес 4 ракетных удара, 77 авиаударов и более 4500 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях.

На передовой зафиксировано 135 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением семи ракет, а также 77 авиаударов, сбросив 106 КАБов. Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов, из них 151 - из реактивных систем залпового огня, передает УНН.

Детали

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Глубокое, Малые Проходы, Липцы, Волчанские Хутора, Старица, Пыльная и Веселое Харьковской области; Торецк, Северное, Щербаковка, Бересток, Железное, Новоселовка Первая, Александрополь, Тимофеевка, Волчье, Гродовка Донецкой области; Лобково, Каменское, Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили одну станцию РЭБ, один ЗРК «Оса» и вертолетную площадку.

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Петропавловки, Новоосиново и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз неподалеку Грековки, Невского, Тернов, Новосадового, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного. Всего произошло 11 боестолкновений.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали девять раз в районах Часового Яра, Клещеевки, Григорьевки и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку Северного, Торецка, Нью-Йорка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отбили 36 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Прогресс, Калиновое, Яснобродовка, Скучное, Александрополь и Новоселовка Первая, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки и Новоселовки Первой.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 11 атак у Красногоровки, Карловки, Парасковиевки и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении противник совершил один штурм неподалеку Водяного.

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Семь атак россиян не имели успеха в районах Малой Токмачки, Щербаков, Роботино и Новоандреевки

На Приднепровском направлении состоялось шесть боевых столкновений с врагом на левобережье Днепра.

На Гуляйпольском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

Еще плюс 990 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага20 июля 2024, 04:38 • 14099 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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