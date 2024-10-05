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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте состоялось 147 боевых столкновений: враг больше всего атакует на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

На фронте состоялось 147 боевых столкновений: враг больше всего атакует на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 20:13  •  5208 просмотра

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За сутки произошло 147 боевых столкновений. россияне активно атаковали на Покровском и Кураховском направлениях, нанесли 69 авиаударов и совершили более 3590 обстрелов.

Всего с начала этих суток произошло 147 боевых столкновений. россияне больше всего атакуют на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 05.10.2024, передает УНН.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 69 авиаударов, сбросив 105 КАБов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 583 дроны-камикадзе и осуществили более 3590 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Липцов, Волчанска и  Старицы. Все атаки противника были отбиты.

На Купянском направлении противник сосредоточил основные усилия в районе населенного пункта Лозовая, где атаковал 12 раз, 7 боев до сих пор продолжаются. Кроме того, десять раз проводил штурмы в районах Новоосинового, Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного, Глушковки и Кругляковки, здесь Украинские защитники отбили все атаки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев неподалеку Новосадового, Макеевки, Грековки и Торского. В настоящее время идет два боя.

На Северском направлении враг больше всего наступал в районе Белогоровки, здесь отбито 9 атак, еще один бой продолжается. Также российские оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Новосадово и Верхнекаменское. Идет один бой в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений вблизи Ступочек, Калиновки, Григорьевки и  Часового Яра, пять вражеских атак отражены нашими защитниками.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали силы обороны возле Дачного и Торецка. Наши воины остановили пять вражеских атак, восемь атак - продолжаются.

На Покровском направлении. С начала этих суток, россияне 28 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Новоторецкое, Селидово, Крутой Яр, Лысовка и Луч. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 177 оккупантов, 72 из них - безвозвратно. Также уничтожены две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Кроме этого, повреждены БМП, БТР и две пушки противника.

На Кураховском направлении враг также активен - 26 раз атаковал наши позиции вблизи Цукурино, Новоселидовки, Измайловки, Острого, Максимильяновки, Катериновки, Константиновки и Антоновки. По уточненной информации, три боя - продолжаются.

На Времовском направлении захватчики совершили четыре наступательных действия неподалеку Богоявленки. Во время всех боестолкновений - потерпели неудачу.

На Ореховском направлении имела место одна безуспешная попытка противника продвинуться в направлении наших позиций неподалеку Новоданиловки.

На других направлениях ситуация существенных изменений - не претерпела

Зеленский: следующая неделя может стать позитивной для нашей защиты и нашего видения, как должна закончиться война5 октября 2024, 18:03 • 13687 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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