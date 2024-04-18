На фоне усиления сотрудничества россии с КНР: на следующей неделе Блинкен посетит Китай

На следующей неделе, Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправится с визитом в Китай, чтобы обсудить поддержку Китаем рф в войне против Украины и агрессивные действия КНР против Филиппин в Южнокитайском море. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Блинкен отправится 23 апреля в четырехдневную поездку в Китай. Там он проведет встречи с китайскими чиновниками на фоне роста напряженности, в том числе из-за сближения Китая с РФ и агрессивных действий против Филиппин в Южнокитайском море.

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Ожидается, что Блинкен выразит обеспокоенность США тем, что Пекин помогает России развивать свою оборонную промышленность для участия в войне в Украине.

Информацию о предстоящем визите Блинкена косвенно подтвердили в МИД Китая.

Китай приветствует государственного секретаря Энтони Блинкена, который вскоре посетит Китай. Пока у меня нет больше информации, чтобы поделиться - заявил представитель китайского министерства иностранных дел Линь Цзянь.

Дополнение

Как отметили в Reuters визит Блинкена в Китай состоится на фоне противоречивых заявлений Байдена, который призвал резко повысить пошлины на китайскую металлопродукцию.

Ожидается, что госсекретарь попытается уменьшить напряжение в американо-китайских отношениях.

Напомним

В МИД КНР ранее заявили, что Пекин имеет право на "нормальное сотрудничество" с Россией и призвали "перекладывать вину на Китай" за ситуацию в Украине.