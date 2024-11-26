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На фоне морозов и атаки рф на Тернопольськую область: что происходит со светом в Украине

Киев  •  УНН

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Из-за морозной погоды потребление электроэнергии выросло на 5%, введены графики отключений с 14:00 до 21:00. В Тернопольской области аварийные отключения из-за атаки дронов, 38 населенных пунктов без света из-за непогоды.

Потребление электроэнергии растет из-за снижения температуры воздуха. Из-за непогоды без света 38 населенных пунктов в двух областях. Графики отключений будут с 14:00 до 21:00. В Тернопольской области аварийные отключения из-за ночной атаки рф дронами, без соблюдения предварительных графиков. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» во вторник, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

«В результате массированной дроновой атаки этой ночью - в Тернопольской области были введены аварийные отключения, предыдущие графики применения мер ограничения там пока не действуют. Энергетики уже начали восстановительные работы, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное энергопитание в регионе», - сообщили в НЭК.

Не только в Тернополе: в регионе ввели ограничения со светом после массированной атаки рф дронами26 нояб. 2024, 07:52 • 10655 просмотров

Потребление

«Потребление растет. Сегодня, 26 ноября, по состоянию на 6:00, его уровень был на 5% выше, чем в это же время предыдущего дня - в понедельник. Это объясняется удержанием морозной погоды в большинстве областей в течение всех суток», - указали в компании.

Вчера суточный максимум потребления был утром - на 9,4% выше, чем в предыдущий рабочий день, что объяснили снижением температуры воздуха по сравнению с прошлой неделей.

В Укрэнерго отметили, что в энегросистеме «сохраняется значительный дефицит мощности».

«Для сбалансирования энергосистемы - сегодня во всех регионах в период с 7:00 до 10:00 действовали и с 14:00 до 21:00 будут применяться графики почасовых отключений. (...) Возможны и изменения в применении мер ограничения», - отметили в НЭК.

И призвали, когда свет появляется по графику, не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Непогода

Из-за последствий сложных погодных условий на утро оставались обесточенными 38 населенных пунктов: 35 - на Черниговщине и 3 - в Сумской области. Аварийно-восстановительные работы в этих регионах продолжаются.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 7 197 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 684 МВт.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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