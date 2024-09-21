На "демилитаризованном" складе в краснодарском крае рф хранили северокорейские ракеты - ЦПД СНБО

ukenru
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
  •  107968 просмотра

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
  •  113603 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Эксклюзив
Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
  •  118312 просмотра

Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

Эксклюзив
АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
  •  123322 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
20 сентября 2024, 07:38  •  117326 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
20 сентября 2024, 06:50  •  144852 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
20 сентября 2024, 06:39  •  115308 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
19 сентября 2024, 12:40  •  142367 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
19 сентября 2024, 12:09  •  220876 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Эксклюзив
Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
19 сентября 2024, 10:36  •  155124 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Броварах водитель Opel спровоцировала ДТП с тремя автомобилями

В Броварах водитель Opel спровоцировала ДТП с тремя автомобилями

  •  24862 просмотра
Захватчики планируют конфискацию земель на захваченных территориях Украины

Захватчики планируют конфискацию земель на захваченных территориях Украины

  •  53546 просмотра
Норвегия увеличит помощь Украине до 5 млрд долларов

Норвегия увеличит помощь Украине до 5 млрд долларов

  •  49587 просмотра
Ракетный удар по Кривому Рогу: три человека погибли, трое - ранены

Ракетный удар по Кривому Рогу: три человека погибли, трое - ранены

  •  42217 просмотра
Вражеский удар по Кривому Рогу: погиб ребенок

Вражеский удар по Кривому Рогу: погиб ребенок

  •  44740 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

  •  123706 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

  •  125602 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

  •  127445 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

20 сентября 2024, 07:24  •  133382 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

20 сентября 2024, 06:50  •  144852 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

  •  19965 просмотра
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

  •  107968 просмотра
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

  •  64164 просмотра
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября 2024, 03:03  •  119042 просмотра
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

19 сентября 2024, 03:07  •  173978 просмотра
Актуальное
На "демилитаризованном" складе в краснодарском крае рф хранили северокорейские ракеты - ЦПД СНБО

На "демилитаризованном" складе в краснодарском крае рф хранили северокорейские ракеты - ЦПД СНБО

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 08:29  •  3020 просмотра

Read in English

На складе в краснодарском крае рф, атакованном беспилотниками, хранились северокорейские ракеты KN23 и боеприпасы "Смерч".

На складе в тихорецком районе краснодарского края рф, который сегодня был атакован беспилотниками, хранили северокорейские баллистические ракеты KN23, а также артиллерийские и боеприпасы к "Смерчу". Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Демилитаризован склад в тихорецком районе рф. На нем также хранили северокорейские KN23, а также артиллерийские и боеприпасы к "Смерчу"

- сообщил Коваленко.

Напомним

В рф после атак беспилотников горят склады боеприпасов в тверской области и краснодарском крае, в последнем в районе взрывов объявили эвакуацию. Во временно оккупированном Крыму ночью также слышали взрывы.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаНовости Мира
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
bm-30-smerchBM-30 Smerch
severnaya-koreyaСеверная Корея
krymКрым
ukrainaУкраина