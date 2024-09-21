На "демилитаризованном" складе в краснодарском крае рф хранили северокорейские ракеты - ЦПД СНБО

На складе в тихорецком районе краснодарского края рф, который сегодня был атакован беспилотниками, хранили северокорейские баллистические ракеты KN23, а также артиллерийские и боеприпасы к "Смерчу". Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Демилитаризован склад в тихорецком районе рф. На нем также хранили северокорейские KN23, а также артиллерийские и боеприпасы к "Смерчу" - сообщил Коваленко.

Напомним

В рф после атак беспилотников горят склады боеприпасов в тверской области и краснодарском крае, в последнем в районе взрывов объявили эвакуацию. Во временно оккупированном Крыму ночью также слышали взрывы.