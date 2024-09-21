На "демілітаризованому" складі в краснодарському краї рф зберігали північнокорейські ракети - ЦПД РНБО
Київ • УНН
На складі в краснодарському краї рф, атакованому безпілотниками, зберігалися північнокорейські ракети KN23 та боєприпаси "Смерч".
На складі в тихорецькому районі краснодарського краю рф, який сьогодні було атаковано безпілотниками, зберігали північнокорейські балістичні ракети KN23, а також артилерійські та боєприпаси до "Смерч". Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Демілітаризовано склад в тихорецькому районі рф. На ньому також зберігали північнокорейські KN23, а також артилерійські та боєприпаси до "Смерч"
Нагадаємо
У рф після атак безпілотників горять склади боєприпасів у тверській області та краснодарському краї, в останньому у районі вибухів оголосили евакуацію. У тимчасово окупованому Криму вночі також чули вибухи.