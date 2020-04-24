На Буковине зафиксировано более 100 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. На Буковине подтверждено еще 109 случаев COVID-19. Всего в области 1308 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передает корреспондент УНН.
"109 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью. Общее количество составляет на сегодня 1308 человек", - сказал Осачук.
По его словам, те люди, которые заболели сегодня очевидно, заразились 2-3 недели назад. То есть это неделя перед Вербным воскресеньем.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 193 - летальные. Всего в мире заболело более 2.7 млн человек.
В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.