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На Буковині зафіксовано понад 100 нових випадків COVID-19

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Буковині підтверджено ще 109 випадків COVID-19. Загалом в області 1308 випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук, передає кореспондент УНН.

"109 нових випадків інфікування коронавірусною хворобою. Загальна кількість становить на сьогодні 1308 людей",- сказав Осачук.

За його словами, ті люди, які захворіли сьогодні очевидно, що інфікувалися 2-3 тижні тому. Тобто це тиждень перед Вербною неділею.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 7 647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 193 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2.7 млн осіб.

Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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