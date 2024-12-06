Мошенники используют имя главы КОГА для сбора средств на ВСУ-предупреждает Руслан Кравченко
Киев • УНН
Неизвестные лица от имени главы Киевской ОГА Руслана Кравченко пытаются выманить деньги у предпринимателей области. КОГА официально не собирает денежную помощь для ВСУ, а сотрудничает только через предоставление техники и услуг.
Псевдоблагодійники використовують ім'я голови Київської обласної державної адміністрації для обману підприємців Київської області. Про це повідомлень у Facebook голова коли Руслан Кравченко.
Обращаем внимание всех: Киевская областная государственная администрация никогда не просит денежной помощи для ВСУ! Сотрудничество с благотворителями базируется на предоставлении техники, товаров или услуг нашим защитникам в четко определенных объемах и с подписанием всех необходимых документов по сотрудничеству
Глава Киевской ОГА уже подал необходимые заявления в милицию о совершении мошеннических действий и нанесении ущерба авторитету органа государственной власти.
"Не поддавайтесь на провокации и не передавайте средства незнакомцам. Пожалуйста, будьте бдительны!"- добавил он.
Напомним
Харьковская областная военная администрация предупредила о распространении неизвестными лицами ложной информации от имени Харьковской ОВА относительно сборов для Вооруженных Сил Украины и заявила, что никаких таких документов не рассылала.
Мэр Тернополя Сергей Надал предупредил о мошенниках, которые создали фейковую страницу в социальных сетях от его имени и отправляют сообщения с просьбой о деньгах, о чем он сообщил в полицию как о мошенничестве.
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