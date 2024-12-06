Мошенники используют имя главы КОГА для сбора средств на ВСУ-предупреждает Руслан Кравченко

ukenru
Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
16:16 • 15250 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
12:27 • 58979 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
11:36 • 108831 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 105847 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 116989 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 123706 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 120581 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 116215 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 103969 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108882 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"На этом этапе - исключено. Но когда-нибудь нам придется это сделать": Писториус о миротворцах ФРГ в Украине

"На этом этапе - исключено. Но когда-нибудь нам придется это сделать": Писториус о миротворцах ФРГ в Украине

 • 41666 просмотра
Оккупанты на Запорожье украли 1,4 млн тонн украинского зерна - Андрющенко

Оккупанты на Запорожье украли 1,4 млн тонн украинского зерна - Андрющенко

 • 39353 просмотра
Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

 • 78141 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

 • 83489 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 104618 просмотра
публикации
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

16:16 • 15250 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

11:36 • 108831 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 104618 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 171788 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 170973 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

16:16 • 3632 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

14:54 • 11171 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

 • 83489 просмотра
Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

 • 78141 просмотра
Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

 • 82985 просмотра
Актуальное
Мошенники используют имя главы КОГА для сбора средств на ВСУ-предупреждает Руслан Кравченко

Мошенники используют имя главы КОГА для сбора средств на ВСУ-предупреждает Руслан Кравченко

Киев  •  УНН

 • 5610 просмотра

Read in English

Неизвестные лица от имени главы Киевской ОГА Руслана Кравченко пытаются выманить деньги у предпринимателей области. КОГА официально не собирает денежную помощь для ВСУ, а сотрудничает только через предоставление техники и услуг.

Псевдоблагодійники використовують ім'я голови Київської обласної державної адміністрації для обману підприємців Київської області. Про це повідомлень у Facebook голова коли Руслан Кравченко.

Обращаем внимание всех: Киевская областная государственная администрация никогда не просит денежной помощи для ВСУ! Сотрудничество с благотворителями базируется на предоставлении техники, товаров или услуг нашим защитникам в четко определенных объемах и с подписанием всех необходимых документов по сотрудничеству

- отметил Руслан Кравченко. 

Глава Киевской ОГА уже подал необходимые заявления в милицию о совершении мошеннических действий и нанесении ущерба авторитету органа государственной власти. 

"Не поддавайтесь на провокации и не передавайте средства незнакомцам. Пожалуйста, будьте бдительны!"- добавил он. 

Напомним

Харьковская областная военная администрация предупредила о распространении неизвестными лицами ложной информации от имени Харьковской ОВА относительно сборов для Вооруженных Сил Украины и заявила, что никаких таких документов не рассылала.

Мэр Тернополя Сергей Надал предупредил о мошенниках, которые создали фейковую страницу в социальных сетях от его имени и отправляют сообщения с просьбой о деньгах, о чем он сообщил в полицию как о мошенничестве.

Будут судить должностных лиц мэрии Днепра, которые присвоили более 10 млн грн на оборонных закупках29 окт. 2024, 11:15 • 11578 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоКриминал и ЧП
dneprДнепр
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kievКиев
kharkivХарьков